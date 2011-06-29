Нефтесбытовые компании Приморья снизили цены на бензин на 1-2%

Крупнейшие нефтесбытовые компании в Приморье снизили цену на топливо всех марок на 1-2%, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по краю Виталина Глинская.

Ранее УФАС Приморья начало проверку по факту повышения цен на топливо сбытовыми компаниям "Приморнефтепродукт" и "РН-Востокнефтепродукт", которые с начала мая подняли розничные цены на бензин в среднем на 5%.

"Топливо всех марок подешевело на заправках компании "Приморнефтепродукт" - на 30 копеек и у "РН-Востокнефтепродукт" - на 50 копеек. Теперь на станциях НК "Альянс" самый ходовой бензин марки АИ-92 стоит около 27,6 рубля за литр, а на заправках "Роснефти" - 27,1 рубля", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, специалисты УФАС связывают снижение стоимости топлива в крае с мировым понижением цен на нефть, а также с заведением антимонопольщиками дел в отношении нефтяных бирж Москвы и Санкт-Петербурга.

"В настоящее время бензин марки АИ-92, пропавший на автозаправках многих частных компаний края, вновь появился на части станций. В частности, его снова продает сеть "BENZO", которая также снизила цены на топливо", - отметила собеседница.

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев в понедельник поручил сотрудникам полпредства проверить работу территориальных органов Федеральной антимонопольной службы по контролю за образованием цен на бензин.