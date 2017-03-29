ГИБДД Приморья начала масштабную операцию

Госавтоинспекция Приморского края предупреждает участников дорожного движения о профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение ДТП с участием пешеходов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Наезд на пешехода является одним из наиболее часто регистрируемых видов ДТП, на прошедшей неделе он составил более 46% от общего числа автомобильных аварий. Пострадавшие – жители городов: Арсеньев, Владивосток; Артемовского, Находкинского, Уссурийского городских округов, а также Анучинского, Кавалеровского, Михайловского и Чугуевского районов.

В связи с осложнением дорожной обстановки Госавтоинспекция Приморского края переведена на усиленный вариант несения службы, в регионе проводятся массовые профилактические мероприятия.

Так, с 20 по 26 марта в отношении водителей, не пропустивших на пешеходных переходах пешеходов, составлено 808 административных материалов по ст.12.18 КоАП РФ, предполагающих штрафные санкции в размере 1,5 тыс. рублей. В отношении пешеходов, попытавшихся перейти дорогу в неустановленных местах, составлено 1683 административных материала по ст. 12.29 и 12.30 КоАП РФ, предполагающей штрафные санкции в размере до 1,5 тыс. рублей.

Кроме того, 32 пешехода привлечены к административной ответственности за отсутствие световозвращающих элементов.

Каждое подобное нарушение потенциально могло стать дорожным происшествием и иметь не только финансовые последствия, но травмы, полученные людьми. Со всеми нарушителями, помимо наложенных штрафов, проведена разъяснительная работа.

Как показывает практика, пешеходы нередко ведут себя на дороге халатно, создавая аварийные ситуации, подвергая риску здоровье и жизнь. К наиболее распространенным нарушениям ПДД со стороны пешеходов относятся: переход через проезжую часть вне пешеходного перехода при наличии в непосредственной близости оборудованного пешеходного перехода; ходьба вдоль проезжей части при наличии и удовлетворительном состоянии тротуара.

Сотрудники ГИБДД напоминают о том, что в законодательстве РФ предусмотрена также ответственность пешехода за неуплату штрафов ГИБДД. Если штраф не оплачен в установленный срок, дело передается судебному приставу. Неуплата штрафа ведет к административной ответственности:

• к штрафу в 2 раза превышающему первоначальный штраф;

• лишению свободы до 15 суток;

• исправительным общественным работам на время до 50 часов.

За прошедшую неделю эти меры административного воздействия испытали на себе 6 пешеходов.