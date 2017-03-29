Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ГИБДД Приморья начала масштабную операцию
Госавтоинспекция Приморского края предупреждает участников дорожного движения о профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение ДТП с участием пешеходов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Наезд на пешехода является одним из наиболее часто регистрируемых видов ДТП, на прошедшей неделе он составил более 46% от общего числа автомобильных аварий. Пострадавшие – жители городов: Арсеньев, Владивосток; Артемовского, Находкинского, Уссурийского городских округов, а также Анучинского, Кавалеровского, Михайловского и Чугуевского районов.
В связи с осложнением дорожной обстановки Госавтоинспекция Приморского края переведена на усиленный вариант несения службы, в регионе проводятся массовые профилактические мероприятия.
Так, с 20 по 26 марта в отношении водителей, не пропустивших на пешеходных переходах пешеходов, составлено 808 административных материалов по ст.12.18 КоАП РФ, предполагающих штрафные санкции в размере 1,5 тыс. рублей. В отношении пешеходов, попытавшихся перейти дорогу в неустановленных местах, составлено 1683 административных материала по ст. 12.29 и 12.30 КоАП РФ, предполагающей штрафные санкции в размере до 1,5 тыс. рублей.
Кроме того, 32 пешехода привлечены к административной ответственности за отсутствие световозвращающих элементов.
Каждое подобное нарушение потенциально могло стать дорожным происшествием и иметь не только финансовые последствия, но травмы, полученные людьми. Со всеми нарушителями, помимо наложенных штрафов, проведена разъяснительная работа.
Как показывает практика, пешеходы нередко ведут себя на дороге халатно, создавая аварийные ситуации, подвергая риску здоровье и жизнь. К наиболее распространенным нарушениям ПДД со стороны пешеходов относятся: переход через проезжую часть вне пешеходного перехода при наличии в непосредственной близости оборудованного пешеходного перехода; ходьба вдоль проезжей части при наличии и удовлетворительном состоянии тротуара.
Сотрудники ГИБДД напоминают о том, что в законодательстве РФ предусмотрена также ответственность пешехода за неуплату штрафов ГИБДД. Если штраф не оплачен в установленный срок, дело передается судебному приставу. Неуплата штрафа ведет к административной ответственности:
• к штрафу в 2 раза превышающему первоначальный штраф;
• лишению свободы до 15 суток;
• исправительным общественным работам на время до 50 часов.
За прошедшую неделю эти меры административного воздействия испытали на себе 6 пешеходов.
Новости тематики
- ГИБДД Приморья начала масштабную операцию
- Губернатор Приморья сделал важное заявление о ситуации с системой "ЭРА-ГЛОНАСС"
- В ГИБДД Приморского края изменились телефоны
- Более 500 жителей Приморья воспользовались новой услугой МФЦ
- Автомобилисты Приморья шарахаются от европротокола
- Приморцев зовут работать гаишниками
- Автомобилисты Приморья сказали "нет"
- Количество ДТП на дорогах Приморья заметно снизилось
- С сегодняшнего дня ГИБДД Приморья меняет график работы
- Начальник ГИББД Приморья сказал выпускникам автошкол всё, что о них думает (фото)
Новости раздела
- ГИБДД Приморья начала масштабную операцию
- В Приморье первая партия упрощенных устройств "ЭРА-ГЛОНАСС" поступит на следующей неделе
- Губернатор Приморья сделал важное заявление о ситуации с системой "ЭРА-ГЛОНАСС"
- В ГИБДД Приморского края изменились телефоны
- Мечта приморских автомобилистов реализована в Магадане
- "ЭРУ-ГЛОНАСС" отменять не будут
- Чем обернутся для автолюбителей Дальнего Востока изменения в законе об ОСАГО?
- Cтоимость кнопки "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье может составить 45 тысяч
- Более 500 жителей Приморья воспользовались новой услугой МФЦ
- Автомобилисты Приморья шарахаются от европротокола
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рубль ждет последняя "хорошая" неделя
- Силовики добрались до банка Дарькиных
- Верховный суд признал законной перевозку детей младше 12 лет без автокресел
- В Приморье японкам дадут "зеленый свет"
- В мэрии Владивостока началась кадровая революция
- Бывший свободный и нынешний арестованный мэры готовятся поделить Думу Владивостока
- "Люди Николаева" идут на праймериз во Владивостоке
- Рыбаки Приморья просят заступиться за углохвостую креветку
- В России изменен порядок замены и выдачи водительских прав
- Во Владивостоке введён в эксплуатацию жилой дом на 240 квартир для военнослужащих