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Дороги Владивостока
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Во Владивостоке реконструируют подпорные стенки по японским технологиям

28 Октября 2014, 15:29 | Приморье

В приморской столице продолжаются работы по реконструкции подпорных стен. На месте старых и уже разрушающихся, а также находящихся в аварийном состоянии подпорных стен возводят новые.

Так, полным ходом идут работы на улицах Нерчинской, 32, Тухачевского, 50-52,  Овчинникова, 34 и Тунгусской, 69. Строители демонтировали старые конструкции и устанавливают новые, затем благоустроят прилегающую территорию: установят новый бордюр и заасфальтируют дорожки.

Напомним, что с начала этого года уже завершены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту подпорных стен с благоустройством прилегающей территории по следующим адресам: Кирова, 5 и 9, Хабаровской, 19, Карла Либкнехта, 7, Енисейской, 9а, Адмирала Юмашева, 14г, ул. Ватутина, 26 и на ул. Маковского.

Как отметили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, последние два года при реконструкции и строительстве подпорных стен в городе используют самые современные японские технологии, которые хорошо себя зарекомендовали при строительстве микрорайона Снеговая Падь. Кроме того, конструкция стен предусматривает продольный и поперечный дренаж для отвода грунтовых и ливневых вод.  

Светлана СМИРНОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Светлана Смирнова
Теги: строительство 



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