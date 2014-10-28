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Неправильная парковка стоила владивостокцам 44 млн рублей
Комплексы «Паркон» во Владивостоке продолжают ловить нарушителей правил остановки, стоянки и парковки автотранспортных средств. С начала 2014 года они зафиксировали нарушений на сумму 44,4 миллиона рублей.
«Паркон» - это мобильный комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения: остановка или стоянка там, где она запрещена дорожными знаками, разметкой, на тротуаре, на пешеходном переходе; парковка запрещенным способом, на газонах, на детских и спортивных площадках, в парках и скверах.
По информации департамента по координации правоохранительной деятельности, «парконы» ежедневно работают по маршрутам на улицах Спортивная, Фадеева, Луговая и Русская. «Уже в ноябре после согласования с Управлением ГИБДД комплексы «Паркон» начнут работать на улицах Уборевича, Океанский проспект, Алеутская и Семеновская», - подчеркнули в департаменте.
Как отметили в пресс-службе губернатора, в Приморье по поручению Владимира МИКЛУШЕВСКОГО разработана госпрограмма «Безопасный край». Ее реализация предполагает и осуществление мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. Также в программу включены меры по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков. «Мы хотим сделать край безопасным. Необходимо взять лучший мировой опыт и применить его в Приморье», – подчеркивает глава региона.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Бред. . . . Карательные меры в отношении автовладельцев и отсутствие планов по строительству автопарковок. С введением паркона смотрю везде стремительно стали появляться знаки Фадеева остановка запрещена. . . . Везде рынки магазины. Вопрос властям, -" Где парковаться?"