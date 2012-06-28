Сможет ли новый начальник Приморской ГИБДД противостоять «автобизнесменам»

Приморский край в ближайшее время может получить нового начальника ГИБДД. Впервые в истории приморской структуры ее, скорее всего, возглавит «варяг», до этого назначения работавший в должности заместителя начальника ГИБДД Хабаровского края, Олег ЗУБАКИН.

Досье "ЗР"

Олег Викторович Зубакин родился в 1966 году. Женат, имеет двоих детей. В 1993 году окончил Хабаровский педагогический институт, в 2004 году - Дальневосточный юридический институт МВД РФ. С 1985 по 1987 годы проходил службу в ВС СССР. Службу в органах внутренних дел начал с августа 1993 года. С 2007 по 2010 годы занимал руководящие должности в полку ДПС ГИБДД МОБ УВД по г. Хабаровску. В апреле 2010 года назначен на должность заместителя начальника управления – начальника отдела организации ДПС и розыска управления ГИБДД УВД по Хабаровскому краю.

Назначение, если оно состоится, будет неожиданностью как для всего личного состава ГИБДД, так и для широкой общественности. Ведь врио Игорь ЕФИМЕНКО только в конце прошлого года принял эстафету от полковника ЛЫСЕНКО, которого суд приговорил к условному сроку за рукоприкладство в отношении ночного гонщика. Однако эксперты считают, что это стратегически правильное решение. Ведь уже не первый год из краевого ГИБДД стараются сделать частную лавочку. Близость к главному «гаишнику» сулит дельцам теневого «автобизнеса» миллионные прибыли.

Запланированный кризис?

Очереди на регистрацию автотранспорта в МРЭО края, приезд губернатора и его обещание надавать всем по шапке не пугают инспекторов, работающих по 12 часов в сутки. Им отступать некуда, поэтому они, стиснув зубы, пытаются разрулить ситуацию. В кулуарных разговорах инспекторы даже не скрывают, что волевое решение по прекращению деятельности коммерческих пунктов оформления авто - половинчатое. Иначе подразделению уже давно были бы выделены дополнительные помещения и увеличен штат. Обращения руководства краевого ГИБДД на эту тему повисают в воздухе. Возможно, кризис в системе не только выгоден, но и организован.

Закрытие автомагазинов – решение волевое и политически грамотное. Приморский край - единственный в стране регион, где автобизнес приобрел совершенно уродливые формы, в которых намертво срослись работники ГИБДД, автобизнесмены и даже сотрудники таможни. И по мере того, как государство закручивало гайки, бизнес становился все более изворотливым.

Так, в середине 2000-х годов автодилеры придумали схему конструкторов.

«Конструктор» - это схема ввоза автомобиля, при которой под имеющиеся документы (донорские) ввозится новый автомобиль. На бумаге производится «замена» основных агрегатов - кузова, двигателя, рамы. Понятно, имеется существенная экономия на таможенных платежах. Надо отличать эту схему от так называемой честной – такие конструкторы не вызывают нареканий у сотрудников ГИБДД.

Но к 2009 году государство осознало, что уменьшение таможенных платежей не приведет к возрождению отечественного автопрома. Тогда были сильно увеличены ставки ввозных пошлин. В итоге «конструктором» ввезти автомобиль стало невыгодно - за кузов приходится платить пошлину в 5 тыс. евро. Появились новые способы уклонения от уплаты таможенных платежей и повышение прибыли участников рынка. Их назвали «распилами».

«Распилы» - схема ввоза транспортных средств, при которой автомобили распиливаются на части, которые потом свариваются снова. По документам производится «замена» основных агрегатов - кузова, двигателя, рамы. Поскольку кузов официально проходит таможенное оформление именно как кузов, то замена такого агрегата изначально незаконна. Часто «распилы» оформлялись в других регионах - Ингушетии, Бурятии, Чечне.

После того как в 2010 году государство взялось за «распилы» и стало аннулировать их регистрацию, появились новые схемы «каркас» и «остов».

«Каркас» - схема, при которой транспортное средство ввозится частями, потом собирается. При этом в таможенной декларации указывается не «кузов», а «каркас кузова». Собственно, юридически это ничем не отличается от «распила», ибо формально кузов транспортного средства в Россию не ввозится, в таможне не значится. После разъяснений ФТС таможня стала считать каркасы кузовами, ввоз которых оплачивался по полной пошлине в 5 тыс. евро. Естественно, что в большинстве случаев именно от позиции сотрудника ГИБДД зависело, как быстро можно зарегистрировать машину и можно ли в принципе.

Согласно справке ГИБДД, в 2005 году регистрационными подразделениями выдано 3 245 свидетельств о соответствии конструкции требованиям безопасности движения, на основании которых были произведены замены номерных агрегатов. Но уже 2008 году таких свидетельств выдано более 46 тыс.

Почти геометрическая прогрессия оформления таких машин была остановлена в результате реорганизации регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД. В итоге в 2010 году поток таких операций упал до рекордно низкой отметки в 1 880. Примечательно: к таким операциям поменялось отношение в среде ГИБДД. Их стали рассматривать как коррупционно-криминальные, поскольку часто всплывали подделанные ПТС или угнанные машины. По данным ГИБДД, уже выявлено более 200 авто, и работа продолжается. Сегодня регистрация «конструкторов» проводится в единственном окне. Инспекторы МОГТО и РАС тщательно проверяют каждое ПТС и рассматривают днища подозрительных машин на эстакаде – нет ли там «неуставных» швов. Поставить на учет «распил» с таким жестким контролем представляется абсолютно нереальным.

Частный опыт

Один из крупнейших автодиллеров, специализирующихся на оформлении конструкторов, Николай ЧЕРЕНТАЕВ позиционирует себя как руководитель некой общественной организации «Национальный общественный комитет по противодействию коррупции». Недавно он засветился в истории с изъятием у него автомобиля Toyota Land Cruiser Prado: полицейские подозревают Черентаева в подделке идентификационного номера авто. Возбуждено уголовное дело.

По мнению начальника отдела информации и общественных связей УВД по Приморскому краю Ирины СЫРОВОЙ, «борец с коррупцией» хочет привлечь внимание общественности к своей персоне и таким образом оказать давление на следствие. Правда, как уверен сам Черентаев, дело против него «заказное» и связано с тем, что возглавляемая им организация собрала большой пакет документов, доказывающий коррумпированность некоторых сотрудников УВД Приморья.

По данным полицейских, в период 2005-2007 года Николай Черентаев при оформлении автотранспорта 27 раз использовал подложные доверенности. В девяти случаях возбужденны уголовные дела. Выявлено два факта предоставления ПТС, имеющих признаки подделки. Кроме того, господин Черентаев оформил более 880 машин, из них на 653 произведена замена агрегатов. То есть это и есть те самые «конструкторы» и «распилы».

На авторынке Зеленый Угол Черентаев известен как опытный делец, имеющий связи в силовых структурах. Ведь с 1985-го до 1999 года он был сотрудником милиции, дослужившись от милиционера- водителя до командира батальона. Кстати, ведя бизнес, он давал рекламу на специализированных интернет-форумах, где предлагал услуги по оформлению распилов и конструкторов.

И вдруг бизнесмен объявил войну руководству краевого ГИБДД. Начало его вендетты совпадает с началом кампании против «распилов» и еще ряда махинаций, связанных с оформлением машин-двойников. Видимо, Черентаеву дали понять, что его частная лавочка закрыта.

Сколотивший к тому времени немалое состояние, он начал разбегаться со своими бизнес-партнерами, которые имели к нему ряд финансовых претензий. Словом, пенсионер системы МВД и далеко не бедный Черентаев решает, что теперь частной лавочкой для него станет представительство в Приморском крае «Национального общественного комитета по противодействию коррупции».

Чем занимается данный комитет, узнать не удалось: по указанным телефонам никто не отвечал. В отделе регистрации управления Министерства юстиции РФ по Приморскому краю об организации, руководителем которой представляется господин Черентаев, ничего не знают, в реестре общественных организаций Приморья она не числится. Правда, господина Черентаева часто цитируют в связи с делом полковника Лысенко: видимо, личная вендетта пенсионера в самом разгаре.

Преференции на экзамене

Оформитель распилов Черентаев засветился еще и в скандалах с автошколами. По его словам, местное представительство национального комитета по противодействию коррупции просто завалили жалобами на организацию экзамена по вождению в ГИБДД.

Первая волна обращений пошла в 2010 году (именно тогда в ГИБДД начали отсекать все бизнес-схемы), когда был изменен порядок сдачи практического экзамена. В июне 2010 года из 1,6 тыс. кандидатов к сдаче экзамена ГИБДД допустило только 926 кандидатов. В дальнейшем количество допущенных к экзаменам начало снижаться. Объяснения ГИБДД о плохом уровне знаний никого уже не волновали. Бизнес терял деньги, и ответный удар не заставил себя ждать.

На специально созванной пресс-конференции председатель правления Приморской Ассоциации Автомобильных Школ и генеральный директор НОУ «Автошкола АНИК» Александр НИКОЛАЕВ озвучивает суть претензий. По его словам, экзаменационным подразделением ГИБДД была введена квота на количество учащихся, представляемых на экзамен, - 20 человек в месяц на одну учебную организацию. Сдающие повторно делают это самостоятельно по предварительной записи в ГИБДД. В результате в некоторых автошколах едва не доходит до драк за право выйти на экзамен не через месяц-два, а сразу после окончания курса обучения. В связи с подобной практикой набор в автошколы упал в два раза.

«АНИК» несет убытки. Их заявленный доход - около 250 млн. рублей в год. За 15-летнюю историю компания выстроила особые отношения с ГИБДД. «АНИК» не раз выступал спонсором структуры, приобретая для нее разного рода технику. Особые отношения стали брендом компании, ее руководители без тени сомнения позиционировали школу как предприятия, где не только обучают вождению, но где реально гарантируют получение заветного водительского удостоверения. Отдельные рекламные продукты автошколы «АНИК» обещали обучить мастерству вождения всего за две недели, и вообще можно было учиться экстерном. Компания так продвинулась в лоббировании своих бизнес-интересов, что добилась закрепления отдельного дня в экзаменационном подразделении.

В крае работает 32 автошколы. Факт того, что деньги поставлены во главу угла, представители автошкол не скрывают. Они начали свою собственную торговлю на «рынке»: те школы, у кого численность экзаменующихся меньше лимита, выставленного автоинспекцией, продают свободные места коллегам других учебных заведений. Для этого будущему автовладельцу надо переоформить документы и добавить к уже имевшимся затратам еще около 6 тыс. рублей. Поговаривают, что лишенные преференций автошколы очень надеялись на скорое снятие врио Ефименко, так как проводимая им политика наносила прямые убытки. Молва уверяет, что эти представители бизнеса были включены в борьбу за место начальника.

Нового начальника ГИБДД Приморья автобизнес обязательно будет «пробивать» на предмет лояльности к определенным бизнес-группировкам. Как показывает практика, в этой должности опасно принимать чью-либо сторону.

Евгений ИТАРОВ, "Золотой Рог".