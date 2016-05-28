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По новой дороге от Артема до Большого Камня можно будет домчаться за полчаса

28 Мая 2016, 10:51 | Приморье

Новый участок дороги «Владивосток-Находка-порт Восточный» транспортного коридора «Приморье-1» сократит время в пути от Артема до Большого Камня до 30 минут. Его начнут строить уже в этом году, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Об этом стало известно на заседании Администрации Приморья, которое провел губернатор Владимир Миклушевский. Как доложил главе края директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Швора, завершается строительство автомобильной дороги «Владивосток-Находка-порт Восточный», сдача объекта запланирована на август 2016 года. Ввод в эксплуатацию участка дороги обеспечит транзит автотранспортных средств в обход Артема.

«В текущем году планируется начать строительство нового участка автомобильной дороги «Владивосток-Находка-порт Восточный», с 18 по 43 километры, он обеспечит подъезд к Большому Камню», – сообщил руководитель департамента.

Губернатор уточнил, насколько сократится время в пути от Артема до Большого Камня.

«Трасса идет в обход населенных пунктов Шкотово, Штыково и Смоляниново. Добраться можно будет за полчаса, тогда как раньше время в пути составляло не менее часа», – доложил Александр Швора.

«Значит жители Артема точно смогут там работать, это очень важно, так как вопрос поиска трудовых ресурсов будет одним из основных при реализации проекта судостроительного комплекса "Звезда" в ТОР "Большой Камень"», – подчеркнул Губернатор.

Губернатор подчеркнул, развитие транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» – приоритетная задача развития региона.

«Этот вопрос стал ключевой темой заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, прошедшей 25 мая в Москве. Работа в крае по их созданию в крае уже началась, разговор шел о привлечении для достройки внебюджетных инвестиций», – акцентировал Владимир Миклушевский.

Глава Приморья также поручил директору департамента дорожного хозяйства уделить особое внимание устройству подъездных путей к земельным участкам для многодетных семей.

«На это из средств краевого бюджета мы добавили 100 миллионов к 104 уже запланированным, уделите этому вопросу особое внимание и доложите лично», – подчеркнул Губернатор.

Еще одно поручение по итогам заседания – разработка программу повышения эффективности использования бюджетных средств  на ремонт и содержание дорожного фонда Приморского края.

«Объем финансирования дорожного фонда Приморья составляет около 8 миллиардов рублей, но качество ремонта зачастую не устраивает ни меня, ни жителей края. Необходимо грамотно и более экономно  расходовать бюджетные средства, рассмотреть варианты применения современных, эффективных технологий и материалов. Возможно, они будут дороже, но качественнее, и прослужат дольше. Например, рассмотреть вариант перехода  на бетонное покрытие. Специалисты говорят, что срок его службы в два раза больше. По такой технологии, например, построена дорога в международный аэропорт Владивостока, несколько лет прошло и она находится в хорошем состоянии», – резюмировал глава региона.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Международный транспортный коридор (МТК) представляет собой совокупность транспортных систем нескольких стран, концентрирующую значительные транспортные потоки между центрами экономической активности, при перемещении которых зачастую используется более одного вида транспорта, и включающую в себя как инфраструктурную, так и регуляторную составляющие.

Международный транспортный коридор «Приморье – 1» является составной частью коридора Суйфэньхэ (порты Приморья – Харбин – Транссиб). Транспортную инфраструктуру МТК «Приморье - 1» составляют пункты пропуска через государственную границу РФ (автомобильный «Пограничный», железнодорожный «Пограничный»), автомобильные дороги (Уссурийск – Пограничный – Госграница, от Уссурийска (км 658) до дороги федерального значения А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток (км 733) и Владивосток – Находка – порт Восточный), железнодорожную инфраструктуру и портовую (морские порты: Владивосток, Находка, Восточный).

Международный транспортный коридор «Приморье – 2» – Чанчунь – Цзилинь – Хуньчунь – Краскино – порты (Зарубино/Посьет) – далее морские линии – является сегментом Туманганского коридора.Транспортную инфраструктуру МТК «Приморье – 2» составляют пункты пропуска через госграницу РФ (автомобильный «Краскино», железнодорожный «Махалино»), автомобильные дороги (Раздольное – Хасан – Зарубино, Раздольное – Хасан), железнодорожную инфраструктуру и портовую (Зарубино).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: дорога  порт  транспортный коридор  логистика 



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Комментарии

  • Не важно19:15, 28.05.2016#

    ОО. . . уже сдача объекта на август. Всё сдвигают и сдвигают ))) уже даже не смешно.

  • Псевдоним19:24, 28.05.2016#

    действующую дорогу подлатали бы! трасса на Находку в ужасном состоянии. Такого не припомню за много лет. И мосты кстати ощущение вот вот развалятся. . . и ни одного ремонта по дороге не встретил!

  • Псевдоним20:58, 28.05.2016#

    Швора. . . Любопытный чел . В крае мосты сыплются один за другим , а он , видимо , очень дорогой проект осваивает . Любопытно -почему ?

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