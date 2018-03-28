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Приморские депутаты попросили премьера Медведева отложить повышение утильсбора на автомобили
Срок повышения утильсбора предложено перенести «в целях защиты интересов жителей края»
Депутаты Законодательного собрания Приморского края просят правительство отложить введение повышенных размеров утилизационного сбора на автомобили с апреля на сентябрь, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как пишет «Ъ», соответствующее обращение к председателю правительства Дмитрию Медведеву депутаты обсудили на сегодняшнем заседании, сообщает пресс-служба заксобрания. По словам председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуста Ахояна, «значительное увеличение ставок утилизационного сбора и их введение в сжатые сроки не дали возможности гражданам оценить возможный ущерб от повышения ставок, а также адаптироваться к вносимым изменениям». Как пояснили в заксобрании, срок повышения утильсбора следует перенести «в целях защиты интересов жителей Приморского края».
О том, что утильсбор повысят после президентских выборов 18 марта, заявлял министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, согласованная всеми ведомствами индексация должна составить 15%.
Однако, как стало известно “Ъ”, с учетом всех пересчетов повышение ставки утильсбора может оказаться существенно выше 15%: для легковых автомобилей с двух-трехлитровыми двигателями сбор вырастет на 49%, для коммерческих автомобилей массой 2,5–3,5 тонны — на 52%. Для грузовиков утильсбор может вырасти на 130%.
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