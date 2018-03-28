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Приморские депутаты попросили премьера Медведева отложить повышение утильсбора на автомобили

28 Марта 2018, 07:50 | Приморье

Срок повышения утильсбора предложено перенести «в целях защиты интересов жителей края»

Депутаты Законодательного собрания Приморского края просят правительство отложить введение повышенных размеров утилизационного сбора на автомобили с апреля на сентябрь, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как пишет «Ъ», соответствующее обращение к председателю правительства Дмитрию Медведеву депутаты обсудили на сегодняшнем заседании, сообщает пресс-служба заксобрания. По словам председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуста Ахояна, «значительное увеличение ставок утилизационного сбора и их введение в сжатые сроки не дали возможности гражданам оценить возможный ущерб от повышения ставок, а также адаптироваться к вносимым изменениям». Как пояснили в заксобрании, срок повышения утильсбора следует перенести «в целях защиты интересов жителей Приморского края».

О том, что утильсбор повысят после президентских выборов 18 марта, заявлял министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, согласованная всеми ведомствами индексация должна составить 15%.

Однако, как стало известно “Ъ”, с учетом всех пересчетов повышение ставки утильсбора может оказаться существенно выше 15%: для легковых автомобилей с двух-трехлитровыми двигателями сбор вырастет на 49%, для коммерческих автомобилей массой 2,5–3,5 тонны — на 52%. Для грузовиков утильсбор может вырасти на 130%.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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