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Дороги Владивостока
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На реконструкцию автодороги М-60 «Уссури» выделят почти 5 млрд

28 Марта 2012, 15:20 | Приморье

На 16 апреля 2012 года назначен открытый аукцион по реконструкции федеральной трассы М-60 «Уссури», которая проходит по территории Приморского и Хабаровского краев.

Управление Росавтодора «Дальний Восток» 12 марта разместило на электронном портале госзакупок этот государственный заказ стоимостью 4,9 млрд рублей. Согласно проектной документации, работы пройдут на четырех участках общей протяженностью чуть более 33 километров. Ремонт трассы должен быть закончен к октябрю 2014 года. Финансирование работ осуществляется за счет федерального бюджета.

Федеральная автомобильная дорога М60 «Уссури» проходит от Хабаровска через Дальнереченск, Горные Ключи и Уссурийск до Владивостока. Общая протяженность трассы составляет 752 километра. Дорога пересекает реки Хор, Илистую и Уссури. Если в год будет ремонтироваться по 33 километра, то реконструкция затянется на 22 года.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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