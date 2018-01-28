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На дорогах Приморья усиленно работают средства автоматической фиксации

28 Января 2018, 13:54 | Приморье

За январь автомобилисты Приморья проштрафились на 8 миллионов рублей

В январе по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 13 тысяч 314 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 8 млн 039 тыс. 500 рублей, сообщили "Золотому Рогу" в Gibdd.ru.

Из них по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 12.9 (превышение установленной скорости движения) вынесено 12 тыс. 140 постановлений о наложении штрафа на сумму 6 млн 343 тыс. 250 рублей, 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) – 1 тыс. 133 постановления на сумму 1 млн 653 тыс.  рублей.

Госавтоинспекция напоминает: неуплата штрафов в установленный законодательством срок является административным правонарушением, предусмотренным  частью 1  статьи 20.25  КоАП РФ.  Штраф должен быть оплачен в срок, не превышающий 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом при оплате штрафа за ряд нарушений ПДД в срок, не превышающий 20 дней, гражданам предоставляется  скидка в 50%.

За уклонение от исполнения административного законодательства 140 административных материалов  направлены в суды для рассмотрения и принятия решения.

В настоящее время в Приморском крае работают комплексы фото-видеофиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима, а также нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. В будущем планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу движения, предназначенную для встречного направления в местах, где это запрещено Правилами дорожного движения.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: ГИБДД  штрафы 



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Комментарии

  • Псевдоним14:34, 28.01.2018#

    А что, пусть гоняют, раз такие бабки приносят в бюджет.

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