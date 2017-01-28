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ЭРА-ГЛОНАСС парализовала ввоз японских автомобилей в Приморье
Более половины ввезенных иномарок оказались «без кнопки»
Владельцы 769 иномарок, ввезенных с начала года через таможни Дальнего Востока, до сих пор не смогут получить свои автомобили из-за вступившего с января требования об обязательном оснащении автомобилей системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС».
«С начала этого года на данный момент оформлено 1217 автомобилей. Это значит, что товарищи заплатили платежи и хотели бы их забрать. Но забрали только 448 машин, на которые были выписаны ПТС (паспорт транспортного средства). Ситуация не простая», - сообщил на брифинге во Владивостоке начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий ЛАДЫГИН.
Таможня беспрепятственно выпускает автомобили, хозяева которых представляют свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), выписанное до 31 декабря 2016 года. Остальные машины остаются на таможенных складах.
«На складах еще находятся 769 машин, на которые не подавали декларации. Какова их судьба, трудно сказать. Будет нормально оформлена СБКТС, значит, будут установлены кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» - значит, да (ПТС будет выдаваться)», - пояснил Юрий Ладыгин.
Досье «Золотого Рога»: В России с 1 января вступило в силу требование об обязательном оснащении автомобилей системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» на основе спутниковой группировки ГЛОНАСС. Терминалами должны оснащаться все новые модели автомобилей, впервые проходящие процедуру одобрения типа на территории Таможенного союза.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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Скорее все на зеленку . осталось очень мало машин . выгрибают последнее . скорее. ааааааа!!!