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Приморью грозит ЕВРОвыхлоп
Введение экологического стандарта Евро-5 заложило мину замедленного действия под ввоз бэушных иномарок
Таможня не видит проблем с оформлением бэушных иномарок на соответствие стандарту Евро-5, однако не исключает, что в будущем владельцы ввезенных автомобилей могут столкнуться с проблемой отзыва сертификатов соответствия. Но это уже зона деятельности подразделений ГИБДД.
Ввод с 1 января 2014 года нового экологического стандарта Евро-5 не препятствует ввозу и оформлению иномарок, сообщил начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Сергей ПАШКО.
«Нам (таможенному органу. - «Золотой Рог») предоставляется сертификат соответствия Евро-5 на ввозимый автомобиль. Выдается этот сертификат аккредитованными организациями. С нашей стороны в этом плане никаких проблем нет. Что касается объемов ввозимых авто, то не исключено, что они будут сокращаться. В 1 квартале 2014 года возможно сокращение объемов импорта легковых автомобилей и грузовой техники (кроме новых, в отношении которых сохраняется действие одобрений типа транспортных средств, выданных до конца 2013 года). Хотя пока такой динамики мы не отмечаем, оформление в целом идет. Давать прогнозы можно будет не раньше марта», - пояснил начальник ДВТУ.
По его словам, «случаев принятия решений должностными лицами таможенных органов об отказе в выпуске товаров в связи с несоответствием автомобилей требованиям Технического регламента в регионе деятельности ДВТУ не установлено».
«Сертификат соответствия европейскому экологическому классу чистоты Евро-4 или Евро-5 в интерпретации российских законов проще всего получить при ввозе автомобиля на российской таможенной границе. По имеющейся у инспектора базе данных или по сопроводительным документам определяется класс чистоты автомобиля. Он проставляется в паспорте транспортного средства и является обязательным реквизитом при постановке на учет автомобиля в органах государственной регистрации. Сертификат Евро-4 и Евро-5 можно также получить в аккредитованных в Федеральном агентстве по регулированию и метрологии органах сертификации или их представителях (центрах сертификации). Для этого необходимо заполнить заявку и к ней приложить копии документов, имеющихся на автомобиль: паспорт транспортного средства, одобрение типа экологической чистоты транспортного средства, протоколы испытаний на выбросы выхлопных газов. Оплатить договор на проведение сертификации. Если для сертификации обращается не владелец транспортного средства, то необходима копия доверенности от собственника. Для юридического лица понадобится ряд документов, подтверждающих правомочность функционирования данной организации и правомочность приобретения автотранспортного средства», - поясняют в сертификационном центре «Промотест».
Досье "Золотого Рога": Ввоз легковых иномарок через таможни и таможенные посты региона в 2013 году сократился по сравнению с 2012 годом на 8,5%, до 200,157 тыс. единиц. При этом ввоз автотранспортных средств в целом (легковой и грузовой автотранспорт, автобусы) сократился на 16%, до 222,599 тыс. единиц. В том числе ввоз автобусов сократился в 2,6 раза, ввоз грузовиков - в 2 раза.
На официальном сайте Росстандарта открыт портал по вопросам, касающимся введения Евро-5. Там приведены предельные значения по выбросам СО, которые определяют новый экостандарт. Сайт приводит список автомобилей и двигателей, соответствующих вводимым нормам, - в основном это машины, произведенные в Европе и США. На Дальний Восток России машины везут из Японии и Южной Кореи. Правда, оговаривается, что список обновляется не реже одного раза в месяц.
Кроме того, обращается внимание на то, что «все автомобили, выпущенные до 1 сентября 2009 года, не могут соответствовать Евро-5 и должны быть обязательно переоборудованы. В случае ошибочной или намеренной выдачи паспортов транспортных средств на автомобили старше 2009 года без документов об их переоборудовании, учет автомобиля будет аннулирован по результатам проверки. Требование о проведении таких проверок направлено в подразделения МРЭО ГИБДД».
В Сети можно легко найти объявления от фирм, представляющих сертификат соответствия экологическому классу. Средняя стоимость составляет минимум 2 тыс. рублей.
Отвечая на вопрос корр. «Золотого Рога», насколько легитимны нынешние сертификаты соответствия Евро-5, Сергей Пашко не исключил вероятности отзыва сертификатов в дальнейшем, по аналогии с проблемой так называемых «конструкторов» и «распилов».
«К сожалению, в прошлом году примеры отзывов сертификатов соответствия уже были. Но только с грузовым автотранспортом. В этом плане мы работали с Ассоциацией автомобилистов России. В частности, в ходе повторных исследований ввезенных грузовиков, проведенных по запросу ОАО «КАМАЗ» (крупнейший российский производитель грузовиков. – Прим. авт.), были выявлены некоторые сертификаты, которые, скажем так, не соответствовали действительности. В подобных случаях информация доводится уже органам ГИБДД и в дальнейшем идет речь об аннулировании сертификата и, соответственно, запрете на эксплуатацию автомобиля. Процент небольшой, но такие примеры есть», - пояснил начальник ДВТУ.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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