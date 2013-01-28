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В Приморье автомобилист за дачу взятки в 500 руб. выплатит штраф в пятнадцатикратном размере

28 Января 2013, 17:47 | Приморье

В Приморском крае в отделе судебных приставов по Хорольскому району на основании  вступившего в силу судебного решения возбуждено исполнительное производство в отношении гр. Г. за совершенное преступление, предусмотренное ст. 30 ч. 3, ст. 291 ч. 1 УК РФ – покушение на дачу взятки должностному лицу.

Гр. Г., нарушивший правила дорожного движения,  пытался дать взятку в размере 500 рублей  работнику ГИБДД.  В соответствии с приговором суда  вещественные доказательства по делу – деньги в сумме 500 рублей, хранящиеся при уголовном деле,  были конфискованы в доход государства, а самому нарушителю закона назначено наказание в виде штрафа в размере пятнадцатикратной суммы взятки – 7 500 рублей.

Стоит напомнить, что неисполнение данного судебного решения в установленный законом  срок является злостным уклонением от уплаты штрафа и влечет замену штрафа другим видом наказания, сообщает пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.

Газета "Золотой Рог".

Автор: УФССП России по Приморскому краю
Теги: ГИБДД  штрафы  взятка 






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Комментарии

  • Замполит17:58, 28.01.2013#

    А по закону Медведева, за взятку выплачивается штраф в 100-кратном размере. . . .

  • Псевдоним19:16, 28.01.2013#

    Редкосные дибилы вот так они и судят а некоторые и срок имеют

  • Псевдоним19:26, 28.01.2013#

    А в Грузии за такую взятку даватель уходит на 10 лет на зону! И ГАИшник, если возьмёт, тоже уходит на 10 лет. Поэтому там сейчас никто не дает и не берёт! Чувствуете разницу?!. . . . .

  • Владимир Владимирович19:57, 28.01.2013#

    В городе Вологда живет и работает самый честный инспектор ГИБДД Николай Лаптев. Он никогда не берет взяток. Во как!!!

  • Ася11:19, 31.01.2013#

    Дал бы не 500, а 15000, то ничего бы не было

  • СЕНЬОР ПОМИДОР16:48, 21.02.2013#

    НАКАЗАЛИ ТЫКОВКУ, А ВОТ ПРО КОРРУМПИРОВАННОГО ЧИНОВНИКА, ПОЙМАННОГО НА ВЗЯТКЕ, И ПРО ТО, КАК ЕГО "ПЯТНАДЦАТИКРАТНО" НАКАЗАЛИ НЕТ НИ ОДНОЙ СТАТЬИ, ИЛИ НАРОД НЕ ДОЛЖЕН ОБ ЭТОМ ЗНАТЬ?

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