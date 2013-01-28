В Приморье автомобилист за дачу взятки в 500 руб. выплатит штраф в пятнадцатикратном размере

В Приморском крае в отделе судебных приставов по Хорольскому району на основании вступившего в силу судебного решения возбуждено исполнительное производство в отношении гр. Г. за совершенное преступление, предусмотренное ст. 30 ч. 3, ст. 291 ч. 1 УК РФ – покушение на дачу взятки должностному лицу.

Гр. Г., нарушивший правила дорожного движения, пытался дать взятку в размере 500 рублей работнику ГИБДД. В соответствии с приговором суда вещественные доказательства по делу – деньги в сумме 500 рублей, хранящиеся при уголовном деле, были конфискованы в доход государства, а самому нарушителю закона назначено наказание в виде штрафа в размере пятнадцатикратной суммы взятки – 7 500 рублей.

Стоит напомнить, что неисполнение данного судебного решения в установленный законом срок является злостным уклонением от уплаты штрафа и влечет замену штрафа другим видом наказания, сообщает пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.

Газета "Золотой Рог".