Авторынок Приморья катится под уклон

Падение продаж ударило по всем сегментам автобизнеса

Холода на приморском автомобильном рынке в нынешнем году наступили раньше обычного. Еще не выпал первый снег, а продажи на едва зародившемся аукционе «Автопорт» уже идут вниз, как столбик термометра, официальный дилер Renault заявляет о замораживании своей деятельности и даже вечный «Зеленый угол» роняет свежую японскую автолиству, вместо которой из небытия вдруг являются замшелые дрова, покрытые отечественной пылью. День автомобилиста – 2015 приморский авторынок встретил в ледяных объятиях экономического кризиса, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Аукцион №2

Вторая серия пилотных автомобильных аукционов, проведенная порталом Drom.ru в партнерстве с компанией «Автопорт - Сумотори» 17 октября, не принесла сенсаций. Из выставленных на продажу 55 машин и 31 мотоцикла и скутера проданными оказались лишь три автомобиля, мокик и трайк, что и в абсолютном и в относительном выражении гораздо меньше результата предыдущих торгов, состоявшихся 3 октября. Как известно, успешные проекты обычно демонстрируют тенденцию на улучшение результата, однако здесь, похоже, не совсем тот случай, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Следует отметить, что для привлечения внимания к аукциону и увеличения числа его участников компания Drom.ru предприняла массированную пиар-кампанию, включающую в себя рассылку предложений бесплатного входа на аукцион зарегистрированным на «Дроме» приморским продавцам автомобилей и активную рекламу аукциона на своем ресурсе для покупателей по всей России. Данная мера помогла заметно увеличить долю независимых продавцов. Если на первом аукционе основную массу выставленных автомобилей составлял «трейд-ин» организатора торгов компании «Сумотори», то на втором более 50% машин принадлежало клиентам со стороны.

Специально для покупателей из западных регионов организаторы изменили время начала торгов, перенеся его с 13 на 15 часов приморского времени, чтобы, с учетом разницы в 7 часов с Москвой, присоединение к аукциону не было для них обременительным. Подобная забота вполне объяснима, так как на отсутствие в Приморье и ДФО необходимого для успешной работы аукционов количества населения эксперты указывали задолго до начала проекта.

Тем не менее итоги вторых торгов показали, что продавать и покупать автомобили на аукционе все равно некому. Ставки на все непроданные машины не достигли установленных продавцами минимумов, а отдавать свой товар дешевле продавцы пока не желают. Покупатели, в свою очередь, не готовы платить запрашиваемую продавцами цену. Как долго будет продолжаться поиск баланса на аукционе – неизвестно, ведь по стандартным условиям «Автопорта» продавец должен оплачивать перевыставление лота в размере 3 тыс. рублей. Возможно, для раскрутки аукциона организаторы пока брать плату не будут, однако в дальнейшем это может стать препятствием для участия в аукционе клиентов, занимающихся дешевым сегментом рынка. Если покупатель считает каждую копейку, то почему бы продавцу не поступить так же?

На отсутствие денег, как главную причину отказа от покупки автомобиля, указывают как сами потенциальные покупатели, так и многочисленные автообъявления, тут и там пестрящие предложениями натурального обмена и всякого рода бартерных схем. Аукцион же рассчитан на жесткую схему расчетов и не предполагает никаких финансовых послаблений. В условиях затянувшегося кризиса авторынка этот фактор играет явно не в пользу нового начинания, хотя организаторы «Автопорта» пока не намерены отступать перед трудностями и говорят о своих намерениях продолжить совершенствование совместного проекта Drom – «Сумотори».

Базарный день

Некоторое укрепления курса рубля, деловая газета "Золотой Рог", породило у многих продавцов авторынка «Зеленый угол» надежду на снижение привязанных к твердой валюте пошлин и скорое восстановление покупательского спроса на автомобили. Однако не заставивший себя долго ждать новый «отскок» доллара вверх пустил все эти надежды по ветру. Те, кто успел пройти таможенное оформление в краткий период укрепленного рубля, ощущают себя просто счастливчиками, которым удалось выиграть в казино. Однако вопрос о том, как продать привезенный товар, вовсе не потерял актуальности. После спровоцированной падающим рублем январской волны ажиотажных продаж рынок накрыл такой мертвый штиль, которого не помнят даже много повидавшие на своем веку ветераны «Зеленки».

Большинство жителей Владивостока сегодня посещают «Зеленый угол» не для того, чтобы выбрать себе автомобиль по душе, а в поисках гораздо более простых и приземленных вещей. Летом там можно было найти неплохую палатку Coleman, а зимой бывает широкий ассортимент недорогих подержанных горных лыж и сноубордов. Вне конкуренции – контрабандный японский виски и французский коньяк, на который регулярно устраивает облавы полиция, но который так же регулярно вновь и вновь выставляется на продажу, компенсируя импортерам потери от простоя продающихся автомобилей.

Покупателей из регионов можно пересчитать по пальцам. Слава Владивостока, как главного поставщика в Россию недорогих и надежных японских автомобилей, оказалась надежно погребенной под обломками курса рубля. Сейчас набирает обороты другая тенденция: приморские перекупщики выискивают на рынках Урала и Сибири когда-то проданные туда праворульные иномарки, скупают и везут их обратно к берегам Тихого океана, чтобы снова выставить на продажу уже здесь. Таких машин на «Зеленке» появляется все больше. С бурятскими, красноярскими или новосибирскими номерами, они стоят среди «беспробежных» японок безмолвным свидетельством нелепых и странных гримас российской экономики.

«Несмотря на все попытки правительства пересадить дальневосточников на левый руль, популярность японских машин здесь не идет на спад, - считает автопродавец «Зеленого угла» Александр БЕЛЕНКО. - Объяснение этому простое – география. Япония, с ее самым мощным в мире автопромом, располагается всего в нескольких сотнях километров от берегов Приморья, в то время как российские автозаводы и сборочные предприятия по производству иномарок находятся за много тысяч километров от дальневосточного рынка сбыта. Время показало, что и продукция владивостокского «Соллерса», который создавался в качестве альтернативы правому рулю, в регионе почти не востребована. И не потому, что она плохая, а потому, что нет нужного ассортимента и адекватной стоимости. Даже при всех действующих сегодня ограничениях на автоимпорт, праворульный рынок способен предложить гораздо больше возможных вариантов и по более интересным ценам».

Действительно, изучая ассортименты западного и восточного рынков подержанных автомобилей, нетрудно заметить, что, к примеру, разновидностей полноприводных легковушек у японцев больше в разы, а такие вещи, как микроджипы вроде 660-кубовых Suzuki Jimny, или микроавтобусы с аналогичным объемом двигателя, и вовсе являются абсолютным японским эксклюзивом. К слову, именно 660-кубовый кей-класс дешевле всего ввезти в Россию по существующим ставкам таможенных пошлин и текущему курсу евро. Другое дело, что в силу налоговых льгот и других преференций эти машины популярны и не всегда дешевы в самой Японии, поэтому их стоимость на «Зеленом углу» часто сопоставима со стоимостью машин с более крупнообъемными движками. Тем не менее на Дальнем Востоке такие автомобили встречаются достаточно часто, чего не скажешь о западных российских регионах.

Но главной причиной длящейся уже много лет взаимной любви дальневосточников и японских автомобилей, безусловно, является экономическая выгода. Содержание подержанной японской иномарки зачастую обходится значительно дешевле, так как практически весь дальневосточный автосервис «заточен» под правый руль. Огромный выбор новых и контрактных запчастей к «японкам» на Дальнем Востоке делает конкуренцию с ними очень сложной для официальных дилеров, цены которых не идут ни в какое сравнение с рынком aftermarket. Несколько лет назад, в период массового открытия во Владивостоке автосалонов по продаже новых автомобилей с левым рулем, многие автоэксперты предупреждали о том, как много подводных камней существует в нашем регионе. Как оказалось, не зря.

Левый бизнес

Дилер французской марки Renault на Дальнем Востоке компания «Триумф–Авто», стала очередной жертвой экономического кризиса, ранее уже постигшего таких ярких звезд, как «Гранд Моторз» с их Opel и Chevrolet и частично «Авторитет-Авто» с Mercedes. С начала октября покупатели Renault забили тревогу: уже оплаченные заказы на машины не выполняются, деньги не возвращаются, сайт не работает, телефоны руководства не отвечают. Хабаровское отделение «Триумф-Авто» внезапно закрылось «на лопату», шоу-рум опустел, персонал распустили по домам.

«Дилерский центр Renault во Владивостоке проработал девять лет. Недавно у банка, который кредитовал местное отделение, отозвали лицензию. Руководство не могло получить транши и, соответственно, проплатить машины заводу-изготовителю. Сейчас мы будем проводить процедуру банкротства компании и составлять список пострадавших», - попытался объяснить ситуацию журналистам руководитель главного офиса во Владивостоке Евгений МАРЬЯНС.

Согласно предварительным подсчетам, число таких пострадавших может составить несколько десятков физических и юридических лиц, заключивших договоры с официальным дилером. Вместо новых машин они получили новую головную боль, которая вполне может стать сигналом для других участников рынка, намеревавшихся приобрести для себя автомобили с левым рулем. Получается, что никто сегодня не может дать твердых гарантий беспроблемного приобретения автомобиля. Опасения нарваться на «распила» или «утопленника» на «Зеленом углу» приводят людей в автосалоны, однако здесь, как показывает практика, тоже далеко не все так безоблачно, как можно подумать.

Туго затягивающийся клубок проблем приморского авторынка не имеет быстрого и однозначного решения, поскольку все ключи от кризиса находятся в Москве. Сумеет ли столица ими воспользоваться, чтобы следующий День автомобилиста дальневосточники встречали менее напряженно, чем нынешний, – покажет время. О прохождении «дна» уже официально объявлено, осталось лишь получить подтверждение тому на практике.