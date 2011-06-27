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В Находкинской таможне проводится эксперимент по «бесконтактному» оформлению ТС

27 Июня 2011, 15:34 | Приморье

Цель эксперимента - модернизация порядка совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля в отношении торговых судов, а также товаров и транспортных средств, перемещаемых ими через таможенную границу Таможенного союза.

Эксперимент направлен на упрощение процессов таможенного оформления и таможенного контроля, минимизацию времени выполнения таможенных операций и повышение пропускной способности в морских пунктах пропуска.

В рамках данного эксперимента участник ВЭД по электронному каналу связи направляет в таможенный орган электронный пакет документов на ввозимые товары и транспортные средства. По результатам проверки таможенный орган извещает о положительной регистрации пакета или направляет сообщение о наличии запретов и ограничений на ввоз указанного наименования товаров, что является предупреждением о необходимости предоставления дополнительных документов (лицензий, сертификатов). Предоставление предварительной информации в таможенный орган позволяет участнику внешнеэкономической деятельности значительно сократить время прохождения таможенного оформления ввозимых товаров. Наряду с этим данный пакет документов может применяться при подаче декларации на товары в формате ЭД2.

Предварительная информация может направляться в таможенный орган не только участником ВЭД, но и морскими операторами, агентами, экспедиторами и иными заинтересованными лицами.

При необходимости к системе информационного взаимодействия могут быть подключены портовые службы, органы санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля, подразделения пограничной службы.

На первоначальном этапе Находкинской таможней были проведены организационные мероприятия с представителями крупной судовой линии «FESCO» и компанией «Нефте-Шиппинг Эйдженси», действующей в интересах перевозчика, и получены положительные ответы об участии в эксперименте.

Успешным результатом эксперимента стало «бесконтактное» оформление первого морского судна на таможенном посту Морской порт Восточный Находкинской таможни – танкера "SEA HOPE" компании «Нефте-Шиппинг Эйдженси».

Автор: Пресс-служба ДВТУ
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