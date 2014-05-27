Попытки правительства уничтожить дальневосточный авторынок провалились

Авторынок «Зеленый угол» перестал быть главной достопримечательностью Владивостока, уступив это место мостам саммита АТЭС, однако его роль в региональной экономике продолжает оставаться заметной. Несмотря на значительное снижение объемов торговли подержанными праворульными иномарками в целом по России, «Зеленый угол» по-прежнему привлекает клиентов, убедившихся в непревзойденности качества настоящих японских автомобилей.

Как и в былые времена, сюда приезжают за машинами жители Забайкалья, Сибири и Якутии, заглядывают хабаровчане и приморцы. Несмотря на широкое распространение дистанционных покупок автомобилей по Интернету с японских аукционов, многие будущие автовладельцы до сих пор предпочитают познакомиться с предметом торга воочию, чтобы «вживую» сразу увидеть все его достоинства и недостатки. Именно благодаря такому желанию покупателей «Зеленый угол» остается самым популярным авторынком Дальнего Востока.

С брендом на стекле

Главным отличием «Зеленки» от уссурийского, хабаровского и других региональных авторынков остается его специализация на иномарках без пробега по РФ. Выставленные на продажу автомобили через одного щеголяют служебными надписями портовых ведомств России и Японии. Они нанесены на ветровое стекло маркером, и продавцы не спешат их стирать, демонстрируя потенциальным покупателям подлинную «беспробежность» предлагаемого экземпляра.

Большинство автомобилей попадают на рынок прямо с корабля, после того как привезшие их продавцы предьявят в кассе таможни чек на уплату государственной пошлины. Ставки пошлин на машины возрастом до трех лет, как известно, составляют от 25% таможенной стоимости автомобиля для юридических лиц до 54% для физических лиц. На более старые автомобили применяются другие ставки, и по действующей градации наиболее приемлемый для рынка уровень пошлин сегодня действует для машин возрастом от трех до пяти лет.

Именно этот возраст и составляет сейчас основу предложений «Зеленого угла». Большинство выставленных здесь автомобилей выпущено в 2009 – 2011 годах. Есть, конечно, и более новые, и более старые машины, но основная масса – это «проходные» модели массового спроса. К таковым с незапямятных уже времен относятся ToyotaCorolla и все ее разновидности типа Runx, Fielder, Spacio и т.д., HondaFit, NissanWingroad и другие.

На удивление много продается больших полноразмерных джипов, пошлины на ввоз которых российское правительство постаралось поднять до космических высот. В этом изобилии сразу чувствуется какой-то подвох, ведь истории с массовым аннулированием «распилов» ToyotaLandCruiserPrado у всех на слуху. Однако продавцы уверяют, что все чисто, и машины ввезены под полную пошлину. Рентабельность их ввоза обеспечивают цены официальных дилеров, которые взмыли еще выше запретительных таможенных ставок.

«Вот, посмотрите, например, этот «прадик» 2013 года выпуска стоит 2 миллиона 400 тысяч рублей. В салоне его цена в аналогичной комплектации около трех миллионов. Но эта машина совершенно точно собрана в Японии для внутреннего рынка, а в наших салонах продается то, что Toyota собирает в Китае на экспорт. Дилеры утверждают, что разницы в качестве нет, но мы-то знаем, что это не так», - объяснил преимущества своего товара автопродавец Сергей.

Китайская сборка дорогих джипов, действительно, вызывает ожесточенные споры на автофорумах в Интернете, однако даже она не вызывает столь бурного выражения эмоций, как российская. Собранные в Калуге, Калининграде или Всеволожске иностранные автомобили находятся под ожесточенным огнем критики, а в Приморье больше всех достается машинам владивостокской сборки, в том числе и пресловутому LandCruiserPrado.

«Все же прекрасно знают, кто у нас во Владивостоке собирает машины. Те же соседи по дому, которые выбрасывают окурки из окон и хамят в ответ на замечание. Откуда тут взяться такой производственной дисциплине, как в Японии? Естественно, что человеческий фактор не может не отражаться на качестве сборки», - считает Сергей.

Базис и надстройка

По мнению автопродавцов «Зеленого угла», попытки правительства уничтожить дальневосточный рынок подержанных японских автомобилей являют собой образец некомпетентности. Платежеспособность основной массы населения региона не позволяет людям массово пересаживаться на новые машины, а кредитование покупательского спроса лишь подстегивает инфляцию. При этом по соседству с Приморьем работают ведущие мировые автопроизводители, чья продукция не имеет конкурентов. Подержанные японские автомобили являются наиболее сбалансированными по цене и качеству, и поэтому спрос на них в регионе сохранился даже несмотря на предпринятые Москвой жесткие меры.

«Рынки, подобные «Зеленому глу», существуют во всем мире, – подчеркнул импортер подержанных «японок», - и везде они несут, помимо экономической, еще и социальную функцию, сглаживая дикое имущественное неравенство и предоставляя возможность обзавестись транспортом всем слоям населения».

Основным слоем, который можно застать на «Зеленке» в будний день, традиционно являются «перекупы» из регионов, которые присматривают здесь товар для продажи на своих местных рынках. Они по-прежнему существуют, несмотря на то что их количество значительно сократилось в последние годы. «Перекупы» торгуются за каждый рубль и стараются выжать из продавцов все соки по максимуму. Понять их можно: кризис и общий спад автопродаж вынуждают считать каждую копейку.

Те, кто покупает машины для себя, тоже торгуются, но чаще всего без фанатизма. Эта категория покупателей обычно посещает «Зеленый угол» в выходные и больше всего опасается быть втянутой в мутную схему с «распилами», которыми, по слухам, полна «Зеленка».

«Сейчас уже такого нет, - постарался развеять покупательские сомнения автопродавец Денис, - После того как в Приморской ГИБДД появилось новое руководство, которое стало на корню пресекать регистрацию «распилов», - никто из коммерсантов не хочет связываться с этими машинами. Гораздо выгоднее и безопаснее продавать нормальные автомобили, ввезенные под полную пошлину. Может быть, маржа и меньше, зато гораздо спокойнее».

Инфраструктурный инструктаж

По словам бывалого «зеленщика», опознать «распил» можно в первую очередь по цене, которая обычно всегда ниже средней по рынку. Подозрение должны также вызвать документы, в которых ПТС на «свежую» машину выдан не таможней, а ГИБДД какого-нибудь региона. Или наоборот, документы выданы таможней, но почему-то давно, хотя машина заявлена как «беспробежная».

«На аукционный лист обращать внимание не стоит. Как говорил Остап Бендер, при современном развитии печатного дела изготовить его – пара пустяков, - объясняет Денис необходимый алгоритм действий грамотного покупателя, - При походе на «Зеленку» лучше иметь с собой телефон или ноутбук с возможностью выхода в Интернет. С ними проверить автомобиль по аукционной статистике можно прямо на рынке. Если «аукционник» подлинный – он сразу всплывет в базе данных, и сразу будет известно истинное состояние машины, ее пробег и аукционная оценка, данная японскими экспертами. Искать можно также по номеру кузова. Главный смысл этой проверки – удостовериться в правдивости утверждений продавца. «Мутные» машины не имеют прозрачной истории, и, если с машиной что-то не так, она не будет «пробиваться» по базе данных», - отметил автопродавец.

Техническое состояние автомобиля, как и раньше, можно осмотреть прямо на рынке. Здесь по-прежнему работают боксы с подъемниками, на которые можно загнать машину, чтобы проверить подвеску или швы на днище. На «Зеленом углу» также можно купить массу сопутствующих автомобильных и неавтомобильных товаров из Японии, начиная от шин, глушителей и магнитол и заканчивая подгузниками, палатками и виски Suntory. Для посетителей работают кафе и мелкие магазинчики, а вот нотариусы исчезли как класс. С отменой доверенностей на управление автомобилем надобность в их услугах отпала, а договоры купли-продажи все чаще составляют на бланках, скачанных из Интернета.

И еще один штрих к портрету инфраструктуры самого знаменитого владивостокского авторынка. Из всех крупных торговых точек Приморского края, пожалуй, только здесь имеется просторный и, главное, бесплатный общественный туалет, который, к тому же, поддерживается в относительном порядке. Пусть и не так стерильно, как в Японии, но все равно здорово, что хоть кому-то в нашем городе есть дело до простых человеческих нужд.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.