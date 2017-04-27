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Приморцы оказались в шоке от стоимости установки приборов ЭРА-ГЛОНАСС
АО «ГЛОНАСС» обещает навести порядок со своими представителями
АО «ГЛОНАСС» (оператор системы ЭРА-ГЛОНАСС) потребовало у компаний, уполномоченных представлять его интересы в Приморском крае, отчитаться о получении и продажах устройств вызова экстренных служб после жалоб на завышение цен на установку обязательных «кнопок» в ввозимых праворульных автомобилях. В ряде компаний за установку комплекта ЭРА-ГЛОНАСС просят до 48 тыс. рублей, тогда как в начале апреля стоимость установки составляла лишь 27,1 тыс. рублей.
«Компании в ближайшее время должны предоставить акты приемки поступивших партий, реестры записи на заключение договоров и отчеты о продажах. В случае обнаружения нарушений у приморских представителей может быть отозвана аккредитация. Кроме того, мы проведем проверку по фактам завышения цен и подозрениям на картельный сговор», - сообщило АО «ГЛОНАСС».
Отмечается, что если информация подтвердится, АО «ГЛОНАСС» обратится в прокуратуру.
«Мы понимаем, что на рынке пока сохраняется дефицит устройств, но мы делаем все, чтобы снять напряжение и удовлетворить существующий спрос. Уполномоченные представители АО «ГЛОНАСС» обязаны вести себя справедливо и корректно, и мы будем держать эту ситуацию на контроле», - заявил временный генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Андрей ЖЕРЕГЕЛЯ.
Досье «Золотого Рога»: C 1 января 2017 года в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей - обязательным условием стала установка системы ЭРА-ГЛОНАСС. Однако регламент не определил порядок оборудования этой системой подержанных или новых машин, которые ввозятся в РФ. Сертифицированных центров, где можно было бы это делать, на Дальнем Востоке не оказалось. В итоге таможенные склады начали заполняться. После вмешательства в ситуацию федеральных чиновников таможня начала выдачу документов. В настоящее время в России введен временный порядок оформления подержанных автомобилей, ввозимых на территорию страны. Первая тысяча устройств ЭРА-ГЛОНАСС поступила в Приморье 5 апреля. По данным таможни Владивостока на 10 апреля, в регионе выдачи паспортов транспортного средства (ПТС) ожидали около 3 тыс. автомобилей, почти 1,6 тыс. машин - на складах.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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