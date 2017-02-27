Cтоимость кнопки "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье может составить 45 тысяч

Сразу 11 организаций из Владивостока заявили о готовности оснащать бывшие в употреблении иномарки устройствами вызова экстренных оперативных служб

Два отечественных производителя устройств вызова экстренных оперативных служб («Сантел-Навигация» и «Форт Телеком») планируют поставить на Дальний Восток необходимое количество терминалов для оборудования ввозимых иномарок системой экстренного реагирования при авариях на дорогах «ЭРА-ГЛОНАСС». Соответствующая договоренность было достигнута на переговорах АО «ГЛОНАСС» (оператор «ЭРА-ГЛОНАСС») с производителями устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) и с организациями во Владивостоке, которые могут вести работу по оснащению УВЭОС бывших в употреблении транспортных средств.

При этом сразу 11 организаций из Владивостока подтвердили АО «ГЛОНАСС» готовность оснащать бывшие в употреблении иномарки устройствами вызова экстренных оперативных служб.

По Данным Деловой газеты «Золотой Рог», ориентировочная стоимость установки «кнопки» прогнозируется в районе 20 тыс. рублей, однако на практике (с учетом «дальневосточной надбавки») ценник вырастет, минимум, в полтора раза.

Напомним, что 17 февраля на таможне Владивостока владельцы автомобилей начали получать первые паспорта транспортных средств (ПТС, в просторечии именуется «синькой»), которые ранее не могли получить из-за отсутствия установленной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Документы на машины получают те владельцы, кто уплатил таможенные платежи. Только за первые два дня было выдано более 300 ПТС.

Досье «Золотого Рога»: С 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей - обязательным условием стала установка системы ЭРА-ГЛОНАСС. Однако регламент не определил порядок оборудования этой системой подержанных или новых машин, которые ввозятся в РФ. Сертифицированных центров, где можно было бы это делать, нет. В итоге за первые полтора месяца с начала года на складах только Владивостокской таможни скопилось около одной тысячи машин.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток