Чем обернутся для автолюбителей Дальнего Востока изменения в законе об ОСАГО?

2017 год для страховщиков станет одним из наиболее судьбоносных за последнее время. Уже с 1 января все страховые компании России должны были обеспечить на своих сайтах возможность оформления полиса электронного ОСАГО, а в скором времени в законе об ОСАГО должны появиться давно ожидаемые страховщиками изменения, предполагающие замену денежных выплат ремонтом автомобилей. Как нововведения отразятся на страховых компаниях и автолюбителях Дальнего Востока, деловому журналу "Дальневосточный капитал" рассказали эксперты сферы страхования.

Договор обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) еще с 1 июля 2015 г. мог быть заключен как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа. Подобную практику добровольно внедряли некоторые компании, которые, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за 2016 год заключили 330 тыс. договоров Е-ОСАГО. С 1 января 2017 года продажа электронных полисов из добровольно предоставляемой услуги превратилась в обязательную. По данным Дальневосточного ГУ Банка России, за период с 1 по 19 января 2017 года продано более 96,1 тыс. Е-ОСАГО, из них в Дальневосточном федеральном округе - более 2,8 тыс.

«Несмотря на то, что первые сервисы Е-ОСАГО заработали еще в 2015 году, до последнего времени такую услугу оказывали всего 16 страховщиков из почти 250, - рассказала Алла СОЛДАТОВА, директор по розничному бизнесу страховой группы «ХОСКА». - Причин этому было много: и технологическая неготовность самих компаний, и желание ограничить географию своего бизнеса - не секрет, что все регионы имеют свою специфику. Тем не менее, даже несмотря на не столь широкую представленность данного сервиса, полисы электронного ОСАГО стали популярны у населения. Теперь все компании, занимающиеся страхованием «автогражданки», обязаны предоставить как существующим, так и потенциальным клиентам возможность покупки полиса онлайн. При этом, согласно дальнейшим указаниям, страховщики обязаны не менее 10% полисов ОСАГО продавать именно в электронном виде».

Электронные полисы удобны страхователям. Процедура оформления проходит для автовладельцев быстрее и проще: для получения Е-ОСАГО необходимо заполнить форму на сайте страховой компании и зарегистрироваться в личном кабинете. После регистрации на e-mail или телефон приходит ключ электронной подписи, с помощью которого страхователь получает доступ в личный кабинет. Далее он заполняет электронное заявление на оформление ОСАГО и вводит данные паспорта, водительского удостоверения, ПТС и диагностической карты. В течение 20 минут они проходят проверку в автоматизированной системе обязательного страхования. Если все данные корректны, страхователь получает расчет страховой премии, которую можно оплатить банковской картой (или другим доступным способом) на сайте страховой компании.

Также страхователь имеет право получить бумажную копию полиса Е-ОСАГО в офисе либо на указанный почтовый адрес. «Правда, порядок и стоимость такой доставки могут быть определены страховщиком самостоятельно, поэтому пока делать прогнозы о востребованности получения бумажных копий полисов таким образом рано, - говорит Алла Солдатова. - В любом случае самостоятельно распечатанный клиентом полис является абсолютно легитимным, и, как показывает практика (например, нашей компании), сотрудники ГИБДД уже спокойно реагируют на предъявление таких бланков».





Проблемные регионы

«Наибольшая востребованность электронных полисов наблюдается в регионах, в которых есть сложности с покупкой бумажных полисов, в частности - на Камчатке. На остальных территориях люди по привычке предпочитают обращаться в офисы или к агентам», - отметила Татьяна МЕЖУЕВА, директор Дальневосточного регионального центра СПАО «Ингосстрах».

Впрочем, популярность в таких регионах напрямую указывает: нововведения работают и выполняют свою задачу, ведь главная цель Е-ОСАГО - обеспечить жителей проблемных регионов полисами.

«Несмотря на то что ОСАГО - это вид обязательного страхования и страховщики, отказывающиеся продавать полисы по требованию страхователя, наказываются контролирующими органами, остается целый ряд проблем в так называемых «токсичных» регионах, - рассказал Сергей БИРЮКОВ, генеральный директор страхового агентства «Бирюков и партнеры». - В этих субъектах средняя выплата, частота страховых случаев и остальные показатели значительно выше средних по России, что влияет на убыточность страховых компаний, поэтому страховщики отказываются идти в эти регионы или продают лимитированное количество полисов. Чтобы с этими проблемами бороться, законодатели применили два способа.

Первый - создание так называемого «единого агента РСА». Благодаря этой системе каждая компания, работающая в «токсичном» регионе, может продавать полисы любого другого члена РСА. Таким образом, страховщики равномерно разделяют убытки: «единый агент» дифференцирует риски и, соответственно, упрощает жизнь страховщикам, а для автолюбителей полис перестает быть дефицитом. Вторым способом борьбы с проблемой «токсичных» регионов стало введение электронных полисов ОСАГО. С их помощью каждый страхователь сможет оформить полис не выходя из дома, а страховщики при электронных продажах не выплачивают агентское вознаграждение. Эти деньги остаются в структуре страховых компаний и как минимум на 10% увеличивают их рентабельность».

По мнению Татьяны Межуевой, несмотря на то, что пока о серьезной экономии говорить не приходится (т. к. доля продаж полисов Е-ОСАГО в целом по Дальневосточному региону составляет 10-12%), в дальнейшем электронные полисы действительно должны стать существенной статьей экономии для страховых компаний.

Электронные сложности

Впрочем, практика показывает, что электронные продажи далеко не всегда доступны страхователям. Как сообщает СГ «ХОСКА», в частности, сохраняются ситуации, когда клиент не проходит автоматическую проверку данных в РСА по причине несовпадения или отсутствия данных. Но если ранее в такой ситуации страховая компания имела право отказать в заключении электронного договора, то с 1 января клиент может направить страховщику «сканы» документов, и тот обязан обеспечить заключение договора. Эта опция, кстати, делает возможным заключение договора и для совсем нового клиента, данных о котором еще нет в РСА, а также оформление полиса на другой автомобиль (ранее такой возможности не было).

Не редки и сбои связи. Но в данном случае автолюбитель может быть перенаправлен на сайт другой страховой компании. «Таким образом решаются вопросы технических работ или сбоев (напомним, ранее в подобных ситуациях клиенту оставалось только ждать, пока сайт заработает, либо самостоятельно искать другую компанию). Определено теперь и максимально допустимое время неработоспособности сервиса на сайте - 30 минут в сутки, а технические работы разрешено проводить не чаще одного раза в месяц», - отметила Алла Солдатова.

К сожалению, не только автолюбители могут столкнуться с проблемами связи: сотрудники ДПС не везде оказались готовы к появлению электронных полисов. «Не всегда они имеют средства проверки электронных полисов, - делится Татьяна Межуева. - Мы поддерживаем связь с ГИБДД на местах для оперативного реагирования, в необходимых случаях заверяем электронные полисы оригинальной печатью филиала. В дальнейшем эти сложности должны исчезнуть».

Для упрощения проверки легитимности полиса в режиме онлайн предполагаются и дальнейшие изменения в области электронного ОСАГО. По словам Аллы Солдатовой, предлагается, например, дополнить с 1 января 2018 г. бланк Е-ОСАГО QR-кодом, что упростит проверку. Обсуждаются и другие предложения, которые могут повлиять как на процедуру оформления, так и на стоимость полиса.

В данный момент далеко не все страховщики могут соблюдать все требования закона, особенно среди тех компаний, которые ранее не занимались предоставлением возможности оформления электронного ОСАГО на своем сайте. «На примере СГ «ХОСКА» могу сказать, что мы подошли к этим изменениям достаточно подготовленными, так как продаем Е-ОСАГО уже более года. Тем не менее даже нам пришлось провести огромную работу по перестройке сайта и внутренних бизнес-процессов. Надеюсь, что «новички» смогут быстро адаптироваться и обеспечить соблюдение всех требований, ведь бдительность Центрального банка и РСА в этом вопросе в последнее время значимо выросла», - поделилась Солдатова.

Впрочем, и страховщики, и автолюбители смотрят на возникающие трудности с оптимизмом. Ведь введение Е-ОСАГО - это не только эффективное средство борьбы с дефицитом полисов «автогражданки» и способ увеличения рентабельности страховщиков, но и объективная необходимость общества, в котором активно развивается e-commerce.





Замена денежных выплат на ремонт

Другое изменение, которое готовится закону об ОСАГО, вызывает намного больше резонанса. Госдума приняла в первом чтении законопроект о приоритете натурального возмещения вреда над денежной выплатой по ОСАГО 14 декабря 2016 года, отметив необходимость доработки проекта ко второму чтению. На данный момент продолжается сбор отзывов, предложений и замечаний к документу, однако уже сейчас участники рынка начинают готовиться к изменениям, поскольку страховое сообщество рассчитывает, что поправки будут приняты в весеннюю сессию Госдумы.

Поправки в закон об ОСАГО вносятся по инициативе РСА и направлены на сокращение размеров неправомерных выплат, то есть борьбу с автоюристами. «По оценкам страховщиков, за прошлый год автоюристы отсудили около 40 млрд рублей сверх сумм, которые должны были получить, по мнению страховщиков, выгодоприобретатели, - отметил Сергей Бирюков. - Но все не так однозначно на самом деле: с одной стороны, существует мнение, что это мошенничество, поскольку ведет к росту убыточности страховщиков, увеличению тарифов и к значительному обогащению определенной группы автоюристов; с другой стороны, автоюристы действуют де-юре, в рамках закона. Эта проблема выступает своего рода маркером, отражающим очень болезненное состояние страхового поля системы российского страхования и ОСАГО в целом».

Как сообщает пресс-служба РСА, если не ввести приоритетность натурального ремонта над денежной выплатой, то это приведет лишь к «подпитке» автоюристов, повысит убыточность ОСАГО, которая уже сейчас превышает отметку в 100%, а в ряде регионов достигает планки в 300%. Согласно тексту законопроекта, страховщик сам вправе выбрать, каким образом возмещать вред, причиненный транспортному средству: путем организации и оплаты восстановительного ремонта или путем выдачи суммы страховой выплаты потерпевшему.

Законопроект содержит перечень случаев, когда возмещение выплачивается в денежной форме: полная гибель, превышение размера ущерба над страховой суммой или лимита по Европротоколу, причинение вреда имуществу, не являющемуся транспортным средством, урегулирование требований по страхованию в рамках международных систем страхования. При этом денежная выплата будет рассчитываться с учетом износа деталей, узлов и агрегатов.

Автолюбители в законопроекте видят мало хорошего. «Данное изменение приведет к снижению объема прав и ухудшению положения потерпевших и предоставит дополнительные привилегии страховщикам, - уверен Кирилл ТИХОНОВ, председатель правления Краевого общества автовладельцев Приморья (КОАП). - Необходимо руководствоваться приоритетом максимального учета прав и законных интересов потерпевшего, которому причинен вред незаконными действиями другого лица, тем более что речь в данном случае идет об обязательном страховании гражданской ответственности, целью которого является именно защита прав потерпевших на возмещение причиненного им вреда».

Представители Общероссийского народного фронта тоже придерживаются этого мнения и указывают, что в текущей форме поправки ущемляют права автовладельцев, поскольку игнорируют статью 35 пункт 2 Конституции РФ, устанавливающую право на распоряжение своим имуществом. «Страховщики хотят отрезать автовладельцев от судебных инстанций, отменив фактически судебные разбирательства. С этим нельзя согласиться как с точки зрения законности, так и с точки зрения здравого смысла и справедливости», - отметил Вячеслав ЛЫСАКОВ, Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Москве.

Эксперты ОНФ также отмечают, что возросшая активность и популярность юристов, представляющих интересы потерпевших в ДТП автовладельцев, явилась следствием действий или бездействия самих страховщиков в вопросах страховых выплат. Дело в том, что необоснованные отказы в выплатах, занижение сумм выплат, затягивание установленных сроков приобрели массовый характер, что вынудило автовладельцев обращаться за помощью не в орган страхового надзора, а в суды, которые чаще всего принимали решения в пользу автовладельцев. Инициированные страховщиками изменения ОСАГО переносят акцент не на борьбу с причинами возникновения проблем, а на борьбу с их последствиями. Объяснять судебные решения происками автоюристов, по меньшей мере, некорректно.

Кто станет партнером?

Несмотря на недовольство автолюбителей, страховщики уже начинают поиск потенциальных партнеров, которые будут работать в рамках натуральной формы возмещения убытков по ОСАГО. РСА на уровне правил профессиональной деятельности определит минимальные требования к договорам между страховыми компаниями и СТО, а критерии и требования к сервисам установит Банк России.

«Требования к СТО, предполагаемые правилами обязательного страхования, довольно серьезные, - отметила Татьяна Межуева. - Они учитывают максимальные сроки ремонта, также регламентируется территориальная доступность автосервисов, в частности предписано максимальное расстояние от места ДТП до СТО в 50 км. Регламентируются правила предоставления гарантии на произведенный ремонт и порядок взаимодействия со страховой компанией. Список СТО с подробными данными страховые компании в обязательном порядке должны публиковать на своих сайтах. В дальнейшем клиенты смогут выбрать любой автосервис, в котором будет ремонтироваться его автомобиль, из числа предложенных».

Впрочем, у экспертов есть подозрения, что страховщики смогут предложить автолюбителям небольшое количество сервисов. «Никто не вел официальных диалогов с СТО и не определял емкость готового к работе в рамках ОСАГО рынка СТО, - говорит Сергей Бирюков. - Много ли сервисов готовы работать по ценам, опеределяемым «единой методикой РСА»? Все ли СТО универсальны и могут выполнять полный комплекс восстановительных работ, а также закупать запчасти по прямым договорам с поставщиками? К тому же добрая половина граждан ремонтирует автомобили у своих личных механиков, и далеко не всегда эти отношения надлежаще документально оформлены. Согласятся ли такие гаражные сервисы легализоваться и выступить партнерами страховой компании? А как быть с сельскими территориями, где практически нет СТО, и владельцы нередко ремонтируют машины самостоятельно? В этом случае расходы по доставке автомобиля на СТО будут превышать стоимость ремонта, а кто их будет возмещать? В данный момент законопроект вызывает больше вопросов, чем дает ответов».

К тому же нет четких расчетных прогнозов о сроках проведения ремонта - не получим ли мы очереди длиной в месяцы? Даже автолюбители крупных городов серьезно озабочены этой проблемой. «Сейчас в законопроект заложено, что страховщик в срок 20 календарных дней без учета праздников и выходных должен выдать потерпевшему направление на осмотр, 5 дней дается на подачу транспортного средства в СТО, которое будет осуществлять ремонт, и 30 дней дается на проведение ремонтных работ (проект изменений после второго чтения предполагает новые сроки ремонта: до 60 дней в вариантах. - Прим. «ДК»). Таким образом, при переводе в календарные дни этот срок может растянуться до двух месяцев, - отметил Кирилл Тихонов. - При этом нужно учесть, что на такие СТО могут поехать не только автовладельцы по направлению страховщика, но и те, кто стал виновником в ДТП. Сейчас автолюбители регулярно сталкиваются с очередями на осмотр в страховой компании, и это при том, что в среднем один осмотр занимает 25 минут. Что говорить о ремонте, который длится дольше и производится только в ограниченных СТО?»

РСА предлагает автолюбителям в случае ненадлежащего качества ремонта автомобиля обращаться в свою страховую компанию. Страховщик, в свою очередь, вправе провести независимую техническую экспертизу качества восстановительного ремонта. По ее итогам автомобиль направляется на СТО для устранения недостатков либо страховщик выставляет отказ потерпевшему.

По мнению Кирилла Тихонова, процедура повторного ремонта еще больше увеличит сроки работ. «Следует учесть, что у потерпевшего нет обязанности ремонтировать машину: он может продать ее в разбитом виде, ездить с царапинами, но имеет право на компенсацию. Понятно, что страховые компании таким образом сократят расходы за счет услуг ремонтных организаций: использование запчастей б/у или дешевые аналоги существенно худшего качества, привлечение не самых квалифицированных специалистов, использование некачественных материалов - все это позволит существенно сэкономить. Страховщик будет выбирать сервис не по качеству, а по стоимости», - убежден он.

При этом остается открытым вопрос: смогут ли автоюристы вклиниться в треугольник взаимоотношений «страхователь - СТО - страховщик» или эти поправки лишат их куска хлеба? «Мнения на этот счет разные, и пока мы отмечаем много негативных прогнозов, но давать им оценку сложно. Соглашусь лишь с одним: с убыточностью ОСАГО необходимо бороться и что-то делать, иначе этот вид страхования придется закрывать. Сделать обоснованный вывод о том, станет ли замена денежных выплат на натуральную форму возмещения панацеей для «автогражданки», можно будет только после итогов работы этой законодательной новации. Возможно, что-то изменится в лучшую сторону, но на 90% это зависит от страховщиков и от их желания наладить работу», - резюмирует Сергей Бирюков.

Наталья КОМИССАРОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2017 год.