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Россиян ждет существенное подорожание услуг такси

27 Января 2015, 17:10 | Приморье

Минтранс хочет обязать водителей такси ставить аппаратуру ГЛОНАСС и тахографы на свою рабочую машину, пишет деловая газета "Золотой Рог". А штрафы для «бомбил» могут вырасти до 20-30 тысяч рублей. Повторное нарушение обойдется дороже вплоть до лишения прав. По мнению экспертов «РГ», мысль отличная, но стоимость перевозки для пассажиров может существенно вырасти.

Наказывать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предлагается еще строже. Перевозка пассажиров без счетчика обойдется им в сорок тысяч рублей, а за повторное совершение этого административного правонарушения придется раскошелиться на 50 тыс. рублей. Такие предложения содержатся в проекте поправок к законопроекту «О госрегулировании деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в России и внесении изменений в отдельные законодательные акты».

Сначала разберемся с ГЛОНАСС и тахографами. «Как представитель профсоюза я выступаю за установку аппаратов, которые контролируют время труда и отдыха водителя. Если водитель работает не восемь, а 12 часов и каждый день, то он опасен на дороге так же, как и пьяный за рулем», - заявил «РГ» председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Ярослав ЩЕРБИНИН.

Но кроме того что владельцев такси обяжут устанавливать тахографы, нужно предусмотреть штрафы за их неиспользование и лишение лицензии в случае, если таксист пренебрег буквой закона. У компаний должна быть возможность брать тахографы в аренду, считает он.

Дело в том, что сейчас кроме «телефонных» такси появились еще и те, что можно вызвать через Интернет. Их услуги явно дешевле. Но владельцу машины все равно приходится проходить техобслуживание и покупать бензин. А установка тахографа и аппаратуры ГЛОНАСС может влететь в копеечку. «Как водитель такси я понимаю, что установка тахографа приведет к лишним тратам. Особенно если после такого внесения изменений в конструкцию автомобиля есть риск «слететь» с гарантии на машину», - сказал Ярослав Щербинин.

А вот ответственность для посредников между водителями и клиентами, то есть диспетчеров, которую предлагает ввести минтранс, может стать еще одним шагом по повышению безопасности пассажиров и выводу таксистов из тени, считает Ярослав Щербинин. Причем штрафником может стать не только интернет-агрегатор, но и обычный «call-центр».

Если диспетчерская передала заказ на перевозку «нелегальному» таксисту, то ей придется заплатить крупный штраф: десять тысяч рублей - должностным лицам, тридцать тысяч рублей - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: глонасс  цены  такси  штрафы 



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Комментарии

  • Р•РґСЂРёР»Р»С‹22:38, 27.01.2015#

    Сделать руководятелям Минтранса зарплату вменяемую, ну среднюю по стране, хотя бы. Может тогда эти Дебилы опустятся на землю.

  • Дед07:24, 29.01.2015#

    Запрет рубля в экономике! http://www. youtube. com/watch?x-yt-cl=84503534&x-yt-ts=1421914688&v=FSbxhn27wZoОСВОБОЖДЕНИЕ РОССИИ ОТ ОКУПАЦИИ. - Делать нужно сейчас, завтра будет - поздно. . http://www. youtube. com/watch?v=QViwzbXNXoM

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ07:57, 29.01.2015#

    Принимать такие законы в столь непонятное время. некоторые используют работу в такси как подработку имея основную работу. а ситуация идет к увольнениям. мы сами себе роем яму такими ублюдочными законами. власть со своими зп опережает настоящее время в стране. зп как у сверх развитых стран , а уровень жизни на уровне малоразвитых.

  • Р В РІР‚в„ўР вЂ™Р’В Р В07:58, 29.01.2015#

    Принимать такие законы в столь непонятное время. некоторые используют работу в такси как подработку имея основную работу. а ситуация идет к увольнениям. мы сами себе роем яму такими ублюдочными законами. власть со своими зп опережает настоящее время в стране. зп как у сверх развитых стран , а уровень жизни на уровне малоразвитых.

  • Псевдоним07:59, 29.01.2015#

    Наше правительство только и делает что борется с собственным народом, который всеми силами пытается просто ВЫЖИТЬ.

  • АленДелон08:49, 29.01.2015#

    Помоиму в 2017г все такси должны быть с левым рулём!

  • Псевдоним08:58, 29.01.2015#

    А может лучше 2017 как 1917

  • Псевдоним19:44, 29.01.2015#

    Когда водитель работает 12 часов - это плохо. Но вот когда водитель работает сутки- это вообще беспредел ( а многие так и работают).

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