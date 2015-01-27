Россиян ждет существенное подорожание услуг такси

Минтранс хочет обязать водителей такси ставить аппаратуру ГЛОНАСС и тахографы на свою рабочую машину, пишет деловая газета "Золотой Рог". А штрафы для «бомбил» могут вырасти до 20-30 тысяч рублей. Повторное нарушение обойдется дороже вплоть до лишения прав. По мнению экспертов «РГ», мысль отличная, но стоимость перевозки для пассажиров может существенно вырасти.

Наказывать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предлагается еще строже. Перевозка пассажиров без счетчика обойдется им в сорок тысяч рублей, а за повторное совершение этого административного правонарушения придется раскошелиться на 50 тыс. рублей. Такие предложения содержатся в проекте поправок к законопроекту «О госрегулировании деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в России и внесении изменений в отдельные законодательные акты».

Сначала разберемся с ГЛОНАСС и тахографами. «Как представитель профсоюза я выступаю за установку аппаратов, которые контролируют время труда и отдыха водителя. Если водитель работает не восемь, а 12 часов и каждый день, то он опасен на дороге так же, как и пьяный за рулем», - заявил «РГ» председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Ярослав ЩЕРБИНИН.

Но кроме того что владельцев такси обяжут устанавливать тахографы, нужно предусмотреть штрафы за их неиспользование и лишение лицензии в случае, если таксист пренебрег буквой закона. У компаний должна быть возможность брать тахографы в аренду, считает он.

Дело в том, что сейчас кроме «телефонных» такси появились еще и те, что можно вызвать через Интернет. Их услуги явно дешевле. Но владельцу машины все равно приходится проходить техобслуживание и покупать бензин. А установка тахографа и аппаратуры ГЛОНАСС может влететь в копеечку. «Как водитель такси я понимаю, что установка тахографа приведет к лишним тратам. Особенно если после такого внесения изменений в конструкцию автомобиля есть риск «слететь» с гарантии на машину», - сказал Ярослав Щербинин.

А вот ответственность для посредников между водителями и клиентами, то есть диспетчеров, которую предлагает ввести минтранс, может стать еще одним шагом по повышению безопасности пассажиров и выводу таксистов из тени, считает Ярослав Щербинин. Причем штрафником может стать не только интернет-агрегатор, но и обычный «call-центр».

Если диспетчерская передала заказ на перевозку «нелегальному» таксисту, то ей придется заплатить крупный штраф: десять тысяч рублей - должностным лицам, тридцать тысяч рублей - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.