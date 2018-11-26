Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке вводят дополнительные ограничения на остановку и стоянку автомобилей
Установка технических средств организации дорожного движения обусловлена обеспечением безопасности жизни и здоровью граждан
Управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока сообщает об изменении организации движения на улице Трудовых резервов. В районе дома № 3 здесь будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительными информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор», сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
«Установка технических средств организации дорожного движения обусловлена обеспечением безопасности жизни и здоровью граждан, пребывающих на данной территории, а также для беспрепятственного проезда машин скорой медицинской помощи в приёмный покой Владивостокской клинической больницы № 4, - отметил главный специалист управления дорог и благоустройства Денис Новиков.
Напомним, что во Владивостоке в ежедневном режиме ведутся работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» ежедневно выполняют работы по обслуживанию и замене дорожных знаков, которые предупреждают автолюбителей о приближении к искусственным дорожным неровностям, запрете стоянки, работе эвакуаторов, направлении движения, о приближении и границах наземных пешеходных переходов. Кроме того, ведётся ремонт дорожных ограждений и светофорных объектов.
Новости тематики
- Во Владивостоке вводят дополнительные ограничения на остановку и стоянку автомобилей
- Во Владивостоке в оживленном месте заработал светофор
- На о. Русском около Приморского океанариума изменится схема организации дорожного движения
- Во Владивостоке начинается восстанавление дороги на улице Станюковича
- В туристическом центре Владивостока введут запрет на остановку и стоянку автомобилей
- Во Владивостоке планируют внедрить систему интеллектуальных светофоров
- На дорогах Приморья усиленно работают средства автоматической фиксации
- Во Владивостоке нашли выход из транспортных заторов
- Власть кольца не распространилась на Владивосток
- В Приморье взялись за безопасность на дорогах
Новости раздела
- Во Владивостоке вводят дополнительные ограничения на остановку и стоянку автомобилей
- Приморцы смогут за год ввезти один подержанный праворульный автомобиль без кнопки ГЛОНАСС
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- Приморцам разрешат не устанавливать кнопку ГЛОНАСС на праворульные автомобили
- Олег Кожемяко: Мы готовы создавать условия для развития сети АЗС в Приморье
- Во Владивостоке в оживленном месте заработал светофор
- Скидки стимулируют продажи новых машин в Приморье
- Переход на автомобили с левым рулем закончился провалом
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Создание единой базы агрегаторов такси отразится на качестве и цене услуги
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- "Еду с поминок..."
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- У экс-мэра столицы Приморья свое мнение, как назвать аэропорт Владивостока
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- Андрей Ищенко не пролез сквозь фильтр