Во Владивостоке вводят дополнительные ограничения на остановку и стоянку автомобилей

Установка технических средств организации дорожного движения обусловлена обеспечением безопасности жизни и здоровью граждан

Управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока сообщает об изменении организации движения на улице Трудовых резервов. В районе дома № 3 здесь будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительными информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор», сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

«Установка технических средств организации дорожного движения обусловлена обеспечением безопасности жизни и здоровью граждан, пребывающих на данной территории, а также для беспрепятственного проезда машин скорой медицинской помощи в приёмный покой Владивостокской клинической больницы № 4, - отметил главный специалист управления дорог и благоустройства Денис Новиков.

Напомним, что во Владивостоке в ежедневном режиме ведутся работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» ежедневно выполняют работы по обслуживанию и замене дорожных знаков, которые предупреждают автолюбителей о приближении к искусственным дорожным неровностям, запрете стоянки, работе эвакуаторов, направлении движения, о приближении и границах наземных пешеходных переходов. Кроме того, ведётся ремонт дорожных ограждений и светофорных объектов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.