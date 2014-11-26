www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.21 р. 100 JPY: 55.39 р.
EUR: 72.68 р. 10 CNY: 93.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Налоги
Распечатать

В Приморье приняты изменения в транспортный налог

26 Ноября 2014, 15:06 | Приморье

Изменения в краевой законопроект «О транспортном налоге» приняли сегодня, 26 ноября, депутаты Законодательного Собрания Приморья во втором и третьем чтениях.

Как пояснил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам краевого парламента Галуст Ахоян, законопроект уже был одобрен в первом чтении 29 октября. Первоначально предлагалось повысить действующий транспортный налог в 1,5 раза.

Ко второму чтению в проект закона поступил ряд поправок. На заседании комитета депутаты единогласно поддержали поправки Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Данные поправки предлагают снизить налоговые ставки, по сравнению с предложенными изначально, для автомобилей малой и средней мощности. А для новых мощных машин, катеров и яхт, напротив, увеличить.

Таким образом, согласно поправкам, предложенным губернатором, ставка налога для самых массовых автомобилей в Приморье старше 10 лет и мощностью до 100 лошадиных сил повысится не на 250 рублей в год, как предлагалось изначально, а всего на 100 рублей. То есть ставка налога повысится с 5 до 6 рублей за лошадиную силу. Таких автомобилей в Приморье 45 процентов.  

Как отметил депутат Алексей Козицкий, поправки губернатора были поддержаны, так как они носят социальный характер.

Транспортный налог по новым ставкам приморцы начнут платить с 2016 года. До настоящего времени транспортный налог в Приморье не повышался в течние десяти лет. Повышение транспортного налога принесет в бюджет края дополнительно около 450 миллионов рублей ежегодно. Эти средства будут направлены в дорожный фонд региона и использованы для ремонта муниципальных дорог.

Напомним, в понедельник, 24 ноября, Владимир Миклушевский также обсудил закон о транспортном налоге с координатором Общероссийского народного фронта в Приморье Романом Титковым.

«Понятно, что налог не повышался десять лет, и пора это сделать. Тем не менее, я прошу вас, Владимир Владимирович, рассмотреть возможность минимального повышения налоговой ставки для жителей, которые владеют небольшими маломощными машинами – то есть для рядовых граждан», - сообщил Роман Титков.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что уже дал поручение при подготовке законопроекта ко второму чтению перейти от плоской шкалы налогообложения, предложенной изначально, к дифференцированной.

«Владельцы небольших машин малой мощности  будут платить меньше. А те, кто владеет мощными автомобилями, катерами, яхтами и другой техникой будут платить повышенную ставку», - отметил глава региона.

Также стоит отметить, что даже после повышения, ставка транспортного налога в Приморье остается самой низкой среди регионов Дальнего Востока.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: авто  транспорт  приморье  депутаты  налоги 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru