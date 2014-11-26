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В Приморье приняты изменения в транспортный налог
Изменения в краевой законопроект «О транспортном налоге» приняли сегодня, 26 ноября, депутаты Законодательного Собрания Приморья во втором и третьем чтениях.
Как пояснил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам краевого парламента Галуст Ахоян, законопроект уже был одобрен в первом чтении 29 октября. Первоначально предлагалось повысить действующий транспортный налог в 1,5 раза.
Ко второму чтению в проект закона поступил ряд поправок. На заседании комитета депутаты единогласно поддержали поправки Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Данные поправки предлагают снизить налоговые ставки, по сравнению с предложенными изначально, для автомобилей малой и средней мощности. А для новых мощных машин, катеров и яхт, напротив, увеличить.
Таким образом, согласно поправкам, предложенным губернатором, ставка налога для самых массовых автомобилей в Приморье старше 10 лет и мощностью до 100 лошадиных сил повысится не на 250 рублей в год, как предлагалось изначально, а всего на 100 рублей. То есть ставка налога повысится с 5 до 6 рублей за лошадиную силу. Таких автомобилей в Приморье 45 процентов.
Как отметил депутат Алексей Козицкий, поправки губернатора были поддержаны, так как они носят социальный характер.
Транспортный налог по новым ставкам приморцы начнут платить с 2016 года. До настоящего времени транспортный налог в Приморье не повышался в течние десяти лет. Повышение транспортного налога принесет в бюджет края дополнительно около 450 миллионов рублей ежегодно. Эти средства будут направлены в дорожный фонд региона и использованы для ремонта муниципальных дорог.
Напомним, в понедельник, 24 ноября, Владимир Миклушевский также обсудил закон о транспортном налоге с координатором Общероссийского народного фронта в Приморье Романом Титковым.
«Понятно, что налог не повышался десять лет, и пора это сделать. Тем не менее, я прошу вас, Владимир Владимирович, рассмотреть возможность минимального повышения налоговой ставки для жителей, которые владеют небольшими маломощными машинами – то есть для рядовых граждан», - сообщил Роман Титков.
Владимир Миклушевский подчеркнул, что уже дал поручение при подготовке законопроекта ко второму чтению перейти от плоской шкалы налогообложения, предложенной изначально, к дифференцированной.
«Владельцы небольших машин малой мощности будут платить меньше. А те, кто владеет мощными автомобилями, катерами, яхтами и другой техникой будут платить повышенную ставку», - отметил глава региона.
Также стоит отметить, что даже после повышения, ставка транспортного налога в Приморье остается самой низкой среди регионов Дальнего Востока.
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