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"Мазда" из Владивостока поедет по России скорым поездом
26 Ноября 2014, 13:48 | Приморье
Автомобильные предприятия «Соллерса» на берегу бухты Золотой Рог ведут переговоры с Дальневосточной железной дорогой об организации регулярной линии от станции Гайдамак до станции Белые Столбы в Подмосковье по перевозке автомобилей по так называемому специализированному расписанию.
Как отметил на заседания Дальневосточного межрегионального координационного совета и.о. начальника Дальневосточной железной дороги Алексей Гладилин, организация железнодорожных грузоперевозок по специально разработанному графику движения – одна из наиболее перспективных услуг Дальневосточной магистрали. За первые 10 месяцев 2014 года со станций Дальневосточной железной дороги было отправлено более 1050 грузовых поездов по специализированному расписанию
Осуществление грузовых перевозок по специализированному расписанию позволяет снизить затраты на организацию и обеспечение перевозок на большинстве направлений за счет повышения производительности подвижного состава. Помимо этого, отметили в пресс-службе ДВЖД, данная услуга направлена на привлечение дополнительных объемов грузов на железную дорогу за счет повышения качества обслуживания. Пользование данной услугой позволяет грузовладельцам полностью продумать логистическую систему доставки груза в конечное место назначения в четко определенные сроки. Так, в ноябре текущего года график отправления грузовых поездов по специализированному расписанию выполнен на 100 %, график прибытия – на 96 %.
Напомним, данная услуга на полигоне Дальневосточной магистрали реализуется с ноября 2013 года в рамках заключенного договора с ООО «Мечел-Транс». Грузовые составы курсируют по согласованному времени отправления и прибытия на направлениях Нерюнгри-Грузовая – Ванино в адрес ОАО «Ванинский морской торговый порт» и Нерюнгри-Грузовая – Посьет в адрес ОАО «Торговый порт Посьет». В ближайшее время планируется пустить по жесткому графику движение контейнерных поездов.
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Когда же вы (нецензурное выражение) московские товарищи отмените свои (нецензурное выражение) пошлины на японские б/у авто. Возите свои игрушки туда-сюда (нецензурное выражение) но простому народу же дайте жить (нецензурное выражение).