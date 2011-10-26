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Игорь Шувалов: Правый руль не попадет под запрет

26 Октября 2011, 23:11 | Приморье

25 октября первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов и губернатор Приморского края Сергей Дарькин продолжили рабочую поездку по Приморскому краю. На встрече с жителями Пограничного района Игорь Шувалов сообщил о том, что правительство готово поддержать создание в Приморье свободной экономической зоны, и ответил на вопросы, волнующие приморцев.

Один из вопросов, прозвучавших во время встречи губернатору края, касался введения в школах электронных дневников. Сергей Дарькин сообщил, что до конца 2011 года 7 тысяч учителей Приморья получат ноутбуки, что позволит им активнее использовать в работе интернет-технологии. В том числе, компьютеры будут переданы и педагогам Пограничного района.

Также губернатор рассказал о мерах поддержки для одаренных детей края. Одна из них – бесплатные путевки во Всероссийский детский центр «Океан». Также в крае работает интернат для одаренных детей, где с ними занимаются по отдельным программам, а вскоре будут открыты два спортивных интерната – на острове Русский и в селе Чугуевка – для детей, одаренных в спорте. «Также они смогут учиться в Дальневосточном федеральном университете, такая возможность есть не в каждом субъекте РФ», - подчеркнул губернатор.

Во время встречи с жителями Пограничного района прошло обсуждение закона о приграничном сотрудничестве (в этом районе края действуют два пункта пропуска, которые будут реконструированы к саммиту АТЭС) и создании свободной экономической зоны. У правительства есть планы по созданию такой зоны в Приморье, где будут производиться товары, альтернативные китайским. На это из федерального бюджета будут выделяться субсидии.

Кроме того, во время встречи Игорю Шувалову был задан вопрос про возможный запрет автомобилей с правым рулей. Как сообщил первый вице-премьер, правый руль не попадет под запрет. Люди могут спокойно эксплуатировать такие авто.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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