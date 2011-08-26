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Выпуск приморских внедорожников «Прадо» стартует в апреле 2012 года

26 Августа 2011, 17:18 | Приморье

В Приморье успешно развивается автосборочное производство. Итоги работы компании «Соллерс – Дальний Восток» за первые шесть месяцев 2011 года показали, что предприятие успешно развивается.

Напомним, идею создания автосборочного предприятия в Приморье в свое время активно поддержал губернатор края Сергей Дарькин, сообщает пресс-служба администрация края.

Как сообщили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, за первое полугодие предприятием выпущено 11,2 тысяч автомобилей, что в три раза превышает объем производства за аналогичный период 2010 года.

В январе 2011 года с конвейера завода сошла новая модель кроссовера «Нью Экшн». Кроме того, в последнее время в Приморском крае увеличивается спрос на автомобили марки «СангЙонг».

Напомним, что автозавод «Соллерс - Дальний Восток» работает во Владивостоке второй год. Решение о создании в Приморском крае автосборочного производства было принято Председателем Правительства РФ Владимиром Путиным.

В сентябре 2010 года в Приморье зарегистрировано совместное российско-японское предприятие «Соллерс - Буссан» по производству автомобилей «Тойота», на котором будут выпускаться внедорожники «Прадо». Стартовый выпуск автомобилей планируется на апрель 2012 года.

В июне 2011 года между Минэкономразвития РФ и компанией «Мазда Корпорейшен» было подписано соглашение о создании в Приморском крае еще одного автосборочного производства. Мощности будущего завода составят от 25 до 50 тысяч автомобилей в год.

«Думаю, что в течение пяти лет мы должны получить автомобильный кластер на выпуск примерно до 200 тысяч единиц автотехники в год», - считает губернатор Сергей Дарькин.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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