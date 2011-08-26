На автомойке и шампуне можно сэкономить

«Машын саответствует всэм стандарт», – горделиво изрек мойщик-узбек и, растянув в улыбке рот до ушей, продолжил: «Можишь забират». Я рассчитался наличными с шефом словоохотливого узбека и, сев за руль, выехал за ворота автомойки. Конец рабочей недели, вечер пятницы. Завтра с утра здесь будет очередь клиентов, а сейчас, в 22.00 – совсем никого. Удобно! Взять что ли за правило посещать автомойки ночью? Тем более что многие из них работают круглосуточно…

Субботнее утро однако охладило пятничный пыл. Заявленное веселым мойщиком соответствие стандартам оказалось на редкость узбекским. Пороги помыты кое-как, на заднем бампере – следы потеков. В темноте ничего этого не было видно. Нет уж, впредь никаких ночных моек! Звонок руководству автомойки, неприятный разговор, извинения и исправление недостатков…

Однако хорошо, что зима закончилась, и всех этих достаточно прогнозируемых процедур, когда любой мало-мальски популярный автосервис так и норовит тебя в чем-нибудь обдурить, можно по возможности избегать. На улице – плюс, а значит, можно помыть машину и самостоятельно.

Ассортимент моющих средств в автомагазинах сегодня огромен. Одних шампуней предлагается пара десятков разновидностей. Тут и шампунь с тефлоном, и с воском, и сухой порошковый шампунь, пригодный к использованию при отрицательных температурах, и составы для аппаратов высокого давления… Выбор велик. Цены – от 60 рублей за маленький флакон до 1000 рублей за увесистую канистру.

Разумеется, нет смысла тратить деньги на большую емкость моющего средства, предназначенную для автомоек, если у вас отсутствует домашний «Кёрхер». Вполне достаточно взять стандартный полулитровый флакон для контактной мойки. При этом совсем нелишним будет обзавестись специальной мягкой автомобильной губкой и влаговпитывающими салфетками для протирки, ибо обычная бытовая ветошь может повести себя непредсказуемо. Хорошо, если от нее будут только оставаться разводы или ворсинки с нитками. Хуже, если тряпка станет царапаться. Сделанные специально для ухода за автомобилем средства помогут этого избежать.

При самостоятельной мойке машины нужно следовать нескольким простым правилам, которые обычно всегда пишутся на упаковках с моющими средствами. Основным из них является необходимость мыть машину в тени, избегая яркого солнца. Дело в том, что на солнце металл кузова довольно сильно нагревается, и нанесенная губкой вода с растворенным в ней шампунем быстро испаряется. Поверхностно-активные вещества при этом просто не успевают выполнить свою функцию и удалить грязь. На поверхности остаются разводы, которые нужно смывать, при этом качество очистки падает.

Мыть машину желательно сверху вниз, чтобы свежая вода, стекая, успевала смачивать поверхность, и размягчала частицы пыли и грязи, обычно скапливающиеся внизу. После нанесения пенного раствора шампуня смывать грязь надо чистой водой, а потом еще раз хорошенько сполоснуть и вытереть насухо специальной мягкой салфеткой.

Не забывайте вымыть и протереть дверные проемы! Это не только позволит содержать в чистоте ваши брюки и обувь, но и сохранит работоспособность петель и замков, которые в процессе эксплуатации автомобиля тоже забиваются пылью и требуют очистки и смазки.