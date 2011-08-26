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Сергей Дарькин: Мы должны получить автомобильный кластер на выпуск примерно до 200 тысяч единиц автотехники в год

26 Августа 2011, 17:44 | Приморье

На автосборочных предприятиях Приморья, возможность открытия которых в крае рассматривают японские корпорации Mazda, Toyota и международный альянс Renault-Nissan-"АвтоВАЗ, будут выпускать до 200 тысяч автомобилей в год. Об этом сообщил губернатор края Сергей Дарькин на встрече с журналистами.

"Думаю, что в течение 5 лет мы должны получить автомобильный кластер на выпуск примерно до 200 тысяч единиц автотехники в год", - сказал он.

Отметим, во Владивостоке второй год работает автозавод "Соллерс-Дальний Восток", который в 2011 году планирует выпустить 25 тысяч автомобилей. В 2010 году «Соллерс» вышел на плановое производство автомобилей различных марок. В прошлом году было выпущено 13,7 тыс. автомобилей. Создается совместное российско-японское предприятие «Соллерс-Буссан» по производству автомобилей Toyota. Соглашение о «промышленной сборке» подписано с Министерством экономического развития РФ. В рамках проекта будут созданы новые производственные мощности, на которых уже весной 2012 года начнется производство внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.

Компания «Мазда» и альянс «Рено-Ниссан» также выступили с предложениями об организации автосборочных заводов в Приморье. Минпромторгом совместно с Минрегионом и Минэкономразвития России уже принято решение о поддержке проекта компании «Мазда Корпорэйшн». Представители компании Mazda в январе на встрече с губернатором Приморья сообщили, что на первом этапе автосборочное предприятие в крае может выпускать до 30 тысяч автомобилей в год. Представители альянса Renault-Nissan-"АвтоВАЗ" также приезжали в Приморье зимой, чтобы изучить возможность создания в Приморье автосборочного производства.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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