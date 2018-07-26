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Простые правила моторного масла
Универсального ответа на вопрос о частоте замены масла нет. Все зависит от условий и особенностей эксплуатации автомобиля. Если машина живет в «тепличных» условиях, то можно протянуть до очередной замены и 15 тыс. км. Но если речь идет о реальных условиях, то средний срок замены минерального масла — 7 тыс. км, синтетических — 10 тыс. км. Если автомобиль вынужден долго работать вхолостую или наоборот, в режиме высоких оборотов, то сроки замены масла могут быть меньше.
Что выбрать
Производитель заранее позаботился об автовладельце и дал рекомендации относительно вида подходящего автомобильного масла, точнее его вязкости. Этот показатель зашифрован с помощью буквенной аббревиатуры. Специалисты сходятся во мнении, что оптимальный вариант — SN. Даже если производитель рекомендует для конкретного мотора масло SL, использовать SN все равно можно.
Синтетическое, а не минеральное
Достоинства синтетического моторного масла полностью компенсируют его высокую цену. У него и моющая способность выше, и с задачами по энергосбережению оно справляется лучше, и износ двигателя снижает эффективнее.
Не смешивать старое и новое
Несмотря на то, что все прошедшие сертификацию масла совместимы между собой, специалисты настаивают на полной замене масла. Доливать даже хорошее фирменное масло к старому стоит только в случае крайней необходимости.
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