Простые правила моторного масла

Универсального ответа на вопрос о частоте замены масла нет. Все зависит от условий и особенностей эксплуатации автомобиля. Если машина живет в «тепличных» условиях, то можно протянуть до очередной замены и 15 тыс. км. Но если речь идет о реальных условиях, то средний срок замены минерального масла — 7 тыс. км, синтетических — 10 тыс. км. Если автомобиль вынужден долго работать вхолостую или наоборот, в режиме высоких оборотов, то сроки замены масла могут быть меньше.

Что выбрать

Производитель заранее позаботился об автовладельце и дал рекомендации относительно вида подходящего автомобильного масла, точнее его вязкости. Этот показатель зашифрован с помощью буквенной аббревиатуры. Специалисты сходятся во мнении, что оптимальный вариант — SN. Даже если производитель рекомендует для конкретного мотора масло SL, использовать SN все равно можно.

Синтетическое, а не минеральное

Достоинства синтетического моторного масла полностью компенсируют его высокую цену. У него и моющая способность выше, и с задачами по энергосбережению оно справляется лучше, и износ двигателя снижает эффективнее.

Не смешивать старое и новое

Несмотря на то, что все прошедшие сертификацию масла совместимы между собой, специалисты настаивают на полной замене масла. Доливать даже хорошее фирменное масло к старому стоит только в случае крайней необходимости.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.