В Находке объездная дорога дошла до озера Рица

На объездной магистрали в Находке приступили к отсыпке щебнем нового участка от улицы Дальней до района озера Рица. Продолжение дороги-дублера строят по заказу администрации городского округа.

Строительство нового участка объездной автодороги идет в рамках реализации Стратегического плана развития Находкинского городского округа до 2015 года. Район озера Рица в последние годы активно застраивается малоэтажным жильем. Полноценная четырехполосная дорога будет способствовать дальнейшему освоению городской территории, повысит ее привлекательность для жилищного строительства.

Общая протяженность нового участка – более двух километров. Как сообщили в управлении благоустройства администрации Находки, в настоящее время подрядчик формирует профиль дороги, полотно отсыпает щебнем и трамбует катками. Чтобы защитить дорогу от разрушения на магистрали выстраивают систему ливневой канализации. Она включает поперечные ливнеперехваты, установленные под полотном, и водосточные канавы.

Значительная часть новой трассы проходит по участку со сложной конфигурацией – уклонами и крутыми поворотами. Чтобы сделать дорогу более безопасной для автомобилей строители срезали несколько склонов, увеличили радиусы поворотов, сделали спуск более пологим. Земельные работы стали самыми объемными и трудоемкими на объекте. В настоящее время бульдозеры, экскаваторы и дробильные установки завершают данный этап, отвоевывают последние метры дороги у скал и сопок.