Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Находке объездная дорога дошла до озера Рица
На объездной магистрали в Находке приступили к отсыпке щебнем нового участка от улицы Дальней до района озера Рица. Продолжение дороги-дублера строят по заказу администрации городского округа.
Строительство нового участка объездной автодороги идет в рамках реализации Стратегического плана развития Находкинского городского округа до 2015 года. Район озера Рица в последние годы активно застраивается малоэтажным жильем. Полноценная четырехполосная дорога будет способствовать дальнейшему освоению городской территории, повысит ее привлекательность для жилищного строительства.
Общая протяженность нового участка – более двух километров. Как сообщили в управлении благоустройства администрации Находки, в настоящее время подрядчик формирует профиль дороги, полотно отсыпает щебнем и трамбует катками. Чтобы защитить дорогу от разрушения на магистрали выстраивают систему ливневой канализации. Она включает поперечные ливнеперехваты, установленные под полотном, и водосточные канавы.
Значительная часть новой трассы проходит по участку со сложной конфигурацией – уклонами и крутыми поворотами. Чтобы сделать дорогу более безопасной для автомобилей строители срезали несколько склонов, увеличили радиусы поворотов, сделали спуск более пологим. Земельные работы стали самыми объемными и трудоемкими на объекте. В настоящее время бульдозеры, экскаваторы и дробильные установки завершают данный этап, отвоевывают последние метры дороги у скал и сопок.
Новости тематики
- Корейский мини-кроссовер стал хитом продаж в Приморье
- Простые правила моторного масла
- Дальнобойщиков обложат новым побором
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Завод автодвигателей Mazda в Приморье обзавелся корпусом основного производства
- Toyota представила новый RAV4
- Бумажный ПТС скоро будет не нужен
- На этой неделе во Владивосток отправят новую партию кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС"
- Верховный суд РФ определил плательщика компенсации за бесконтактную аварию
- Таможня разъяснила, как автовладельцам решить проблему ГЛОНАСС
Новости раздела
- Бесправные экзамены
- Россия и Япония сошлись в дрифт-битве во Владивостоке
- Во Владивостоке тестируют многообещающие японские "умные светофоры"
- Корейский мини-кроссовер стал хитом продаж в Приморье
- У ГИБДД отняли госномера
- На о. Русском около Приморского океанариума изменится схема организации дорожного движения
- Простые правила моторного масла
- Дальнобойщиков обложат новым побором
- Оформление полиса ОСАГО стало настоящим квестом для приморцев
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя
- Памфилова: Никакого третьего тура выборов в Приморье не может быть