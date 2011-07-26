Женский автопробег DROM.ru стартовал из Москвы

Впервые в России стартует чисто женский автопробег Москва-Владивосток для тестирования сразу двух авто российской сборки. 16 июля самый знаменитый дальневосточный сайт DROM.ru дал старт в Москве. Два экипажа - Hyundai Solaris российской автосборки завода в Санкт-Петербурге и Volkswagen Polo, собранный в Калуге, заодно протестируют и российские дороги.

До этого на протяжении двух недель на страницах автомобильного портала DROM.ru кипела ожесточенная борьба между представительницами слабого пола. Более 200 претенденток, представляющих ключевые регионы России (Центр, Сибирь+Урал и Дальний Восток) боролись за право участвовать в тест-драйве, и только шесть девушек завоевали возможность отправиться в сложное и увлекательное путешествие длиною 13 тысяч км. Девушек встретят в Казани, Уфе, Екатеринбурге, Омске… В Новосибирске их ждет VI межрегиональный фестиваль DROM.RU, а затем через Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу и Хабаровск женские экипажи направятся во Владивосток - свой конечный пункт назначения.