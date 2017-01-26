Приморцев зовут работать гаишниками

17 февраля 2017 года с 10:00 до 11:00 КГБУ «Приморский центр занятости населения» проведёт Ярмарку вакансий, в которой примет участие Госавтоинспекция по г. Владивостоку, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Привлечь молодежь в ряды работников Госавтоинспекции намерены во Владивостоке. Популяризация работы сотрудников дорожно-патрульной службы и привлечение в свои ряды молодых кадров – одна из главных задач на сегодняшние дни. Ярмарка вакансий является эффективным способом взаимодействия работодателя и соискателя. В ярмарке вакансий примут участие представители кадровых служб правоохранительных структур. Соискателям расскажут об особенностях службы в Госавтоинспекции, получат информацию о вакансиях, требованиях к кандидатам, условиях и графике работы. Также соискатели смогут лично побеседовать с представителями отдельного батальона ДПС ГИБДД города Владивостока и пройти предварительное собеседование.

Ярмарка вакансий пройдет 17 февраля 2017 года по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13. Тел: 8(423)226-70-74.