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Автозавод "Соллерс" во Владивостоке наращивает объемы производства
Создание промышленно-производственной особой экономической зоны в Приморье позволит увеличить объем сборки автомобилей на заводе «Соллерс» до 125 тысяч в год.
По информации департамента промышленности и транспорта Приморского края, кроме увеличения числа выпуска автомобилей, создание особой экономической зоны позволит привлечь японских производителей автокомпонентов и увеличить локализацию их производства до уровня 30 процентов.
С 2013 года ОАО «Соллерс» при участии Внешэкономбанка начал реализацию проекта по созданию Дальневосточного индустриального парка автомобильных технологий, на базе которого и предполагается создание промышленно-производственной особой экономической зоны.
В настоящее время ведется доработка заявки Приморского края на создание промышленно-производственной особой экономической зоны.
Напомним, компания «Соллерс - Дальний Восток» собирает автомобили марок SsangYong, Mazda и Toyota.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский не раз отмечал, что предприятие – пример успешного сотрудничества региона с иностранными партнерами.
«Приморью нужны именно такие высокотехнологичные производства. На предприятии «Соллерс» производительность труда в разы превышает среднюю в крае», - отметил глава региона.
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