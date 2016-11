В Приморье будут выпускать электромобили

Это будут японские модели

Соответствующее соглашение подписал Губернатор края Владимир Миклушевский с Технохолдингом «Сумотори» и японской корпорацией Arai Shoji Co. Ltd. в Токио, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Глава Приморья провел деловые переговоры с представителями японского бизнеса в ходе официального визита в Страну восходящего солнца. По итогам был подписан ряд важных соглашений.

Так, в Приморье появится завод по утилизации старых автомобилей. Соглашение о реализации этого проекта подписали Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, руководитель Технохолдинга «Сумоторри», глава корпорации Arai Shoji Co. Ltd. Риозо Арай и президент старейшей в Японии по этому профилю компании RoyalAutoPartsCo. Ltd. КенкичиСасаки.

«Наш давний друг и партнер серьезно смотрит в сторону Приморского края и заинтересован в развитии нескольких проектов. В частности, мы уже два года работаем над проектом по утилизации автомобилей. Для Приморья это актуально – более 300 тысяч автомобилей в крае старше 30 лет. Мы планируем выйти на показатели в две тысячи единиц ежегодно», – сообщил генеральный директор Технохолдинга «Сумотори» Виталий Веркеенко.

Начнут процесс на базе «Сумотори», затем для запуска полноценного производства инвесторы рассматривают площадку ТОР «Надеждинская», добавил он.

Второй совместный российско-японский проект – это производство электромобилей на базе автомобилей б/у из Японии. Соглашение о его реализации подписали Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, руководитель Технохолдинга «Сумоторри» с корпорацией Arai Shoji Co. Ltd.

«Этот проект выглядит более масштабно. Дело в том, что в Японии изменились некоторые требования по утилизации автомобилей, и появилась возможность брать очень хорошие автомобили практически по нулевой стоимости, которые можно конвертировать в электроавтомобили», – отметил генеральный директор Технохолдинга.

По словам Виталия Веркеенко, с учетом режима Свободного порта Владивосток планируется импортировать до пяти тысяч автомобилей в год и далее экспортировать в Индию, Таиланд и частично распространять по территории России. Электрические автомобили после конвертации не облагаются таможенными пошлинами, добавил руководитель приморской компании.

Предполагаемый объем финансирования проекта составит полмиллиарда рублей, новое производство даст приморцам более 100 новых рабочих мест.

Также японская корпорация специализируется на профессиональной организации выставок, в том числе автосалонов. Терминал ЭКСПО, новый выставочный комплекс, открытый на базе старого аэропорта может стать основной площадкой для проведения в Приморье ежегодных российско-японских выставок на время строительства большого выставочного комплекса, отметил глава «Сумотори». Кроме того, Arai Shoji Co. Ltd. владеет франшизой D1, брендом, под эгидой которого в Японии, Приморье, а теперь и в Китае проходят знаменитые соревнования по автомобильному дрифту.

Губернатор Приморья подчеркнул, регион, безусловно, заинтересован в реализации этих проектов.

«С учетом льготных режимов для ведения бизнеса, территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, и транспортно-логистического потенциала региона, открывающего кратчайшие пути к рынкам АТР, в Приморье созданы все условия для создания экспортоориентированных производств. Мы будем поддерживать ваши проекты», – отметил Владимир Миклушевский.

Напомним, делегация Приморского края находится в Японии с официальным визитом, приуроченным к 25-летию установления дружеских отношений. Программа пребывания включает не только бизнес-миссию деловых кругов, организованную Приморской торгово-промышленной палатой и Центром развития экспорта, так и яркую культурную программу – выставку шелковых платков «Истории о России», выступления солистов четвертой сцены Мариинского театра и народного ансамбля Приморской краевой филармонии «Садко», а также ресторанный проект «Попробуй Приморье на вкус».

В рамках официального визита Губернатор края Владимир Миклушевский обсудит перспективы межрегионального сотрудничества с Губернатором Тоттори Хираи Синдзи, а также председателем Законодательного Собрания префектуры Сайки Сёити. По мнению Владимира Миклушевского, в первую очередь российско-японские отношения необходимо развивать на межрегиональном уровне.

«Мы стремимся поддерживать развитие связей с Японией по всем направлениям и в первую очередь – на региональном уровне. Приморский край активно сотрудничает с шестью японскими префектурам, и мы намерены интенсифицировать отношения с восточными партнерами», - заявил глава Приморья.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.