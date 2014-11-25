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Приморские депутаты поддержали поправки губернатора в законопроект о транспортном налоге
Члены комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного Собрания Приморья 25 ноября единогласно поддержали поправки, внесенные губернатором Владимиром Миклушевским в краевой законопроект «О транспортном налоге». Ранее поправки были одобрены членами фракции «Единой России» краевого парламента.
В октябре законопроект уже рассматривался в первом чтении. Ко второму чтению было предложено внести ряд изменений. Так, согласно поправкам, предложенным губернатором, ставка налога для самых массовых автомобилей в Приморье старше 10 лет и мощностью до 100 лошадиных сил повысится не на 250 рублей в год, как предлагалось изначально, а всего на 100 рублей. То есть ставка налога повысится с 5 до 6 рублей за лошадиную силу. Таких автомобилей в Приморье 45 процентов.
Вместе с тем повышенные ставки будут платить владельцы катеров, яхт, вертолетов и новых мощных автомобилей – то есть предметов, относящихся к роскоши.
Как сообщила директор департамента финансов Приморского края Татьяна Казанцева, сегодня в Приморье действуют самые маленькие ставки транспортного налога на Дальнем Востоке и в средней полосе России. Повышение транспортного налога принесет в бюджет Приморья дополнительно около 450 миллионов рублей ежегодно. Эти средства будут направлены в дорожный фонд региона и использованы для ремонта муниципальных дорог.
Стоит отметить, что изменения вступят в силу только с ноября 2016 года.
Как отметил на заседании комитета депутат Алексей Козицкий, приморский закон о транспортном налоге – один из самых прогрессивных в России.
«Мы изучили опыт Московской, Калужской областей и других регионов. У нас ставки налогов дифференцированы в зависимости от годов выпуска. Во многих регионах этого нет», - отметил депутат.
С поправками Губернатора согласился и депутат Артем Самсонов, отметив их как тщательно проработанные.
Члены комитета поддержали законопроект с поправками Губернатора во втором и третьем чтениях. Завтра, 26 ноября, проект закона рассмотрит Законодательное Собрание на очередном заседании.
Напомним, вчера Владимир Миклушевский также обсудил закон о транспортном налоге с координатором Общероссийского народного фронта в Приморье Романом Титковым.
«Понятно, что налог не повышался десять лет, и пора это сделать. Тем не менее, я прошу вас, Владимир Владимирович, рассмотреть возможность минимального повышения налоговой ставки для жителей, которые владеют небольшими маломощными машинами – то есть для рядовых граждан», - сообщил Роман Титков.
Владимир Миклушевский подчеркнул, что уже дал поручение при подготовке законопроекта ко второму чтению перейти от плоской шкалы налогообложения, предложенной изначально, к дифференцированной.
«Владельцы небольших машин малой мощности будут платить меньше. А те, кто владеет мощными автомобилями, катерами, яхтами и другой техникой будут платить повышенную ставку», - отметил глава региона.
Отметим, транспортный налог в Приморье не повышался в течение десяти лет. Для самых многочисленных автомобилей, зарегистрированных в Приморье, мощностью до 100 лошадиных сил ставка сегодня составляет 5 рублей. Для сравнения: на Сахалине сегодня одна лошадиная сила таких автомобилей облагается налогом в 20 рублей, в Хабаровском крае – 11 рублей.
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