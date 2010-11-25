А у нас ГЛОНАСС

Более 1100 единиц автотранспорта в Приморье до конца года будет подключено к российской системе глобального позиционирования (ГЛОНАСС). В настоящее время приборами ГЛОНАСС оснащено 349 автомобилей на государственных и коммерческих предприятиях и в организациях, сообщили в пресс-службе администрации Приморья.

В крае создано предприятие ООО «Центр мониторинга транспорта». В числе участников программы ГЛОНАСС - краевые государственные предприятия и департаменты. Так, департамент социальной защиты населения Приморского края реализует проект «Социальный ГЛОНАСС». Приборами спутниковой навигации оснащаются автомобили сотрудников органов соцзащиты, в том числе работающие с жителями удалённых и труднодоступных сёл.