Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
А у нас ГЛОНАСС
Более 1100 единиц автотранспорта в Приморье до конца года будет подключено к российской системе глобального позиционирования (ГЛОНАСС). В настоящее время приборами ГЛОНАСС оснащено 349 автомобилей на государственных и коммерческих предприятиях и в организациях, сообщили в пресс-службе администрации Приморья.
В крае создано предприятие ООО «Центр мониторинга транспорта». В числе участников программы ГЛОНАСС - краевые государственные предприятия и департаменты. Так, департамент социальной защиты населения Приморского края реализует проект «Социальный ГЛОНАСС». Приборами спутниковой навигации оснащаются автомобили сотрудников органов соцзащиты, в том числе работающие с жителями удалённых и труднодоступных сёл.
Новости тематики
- Корейский мини-кроссовер стал хитом продаж в Приморье
- Простые правила моторного масла
- Дальнобойщиков обложат новым побором
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Завод автодвигателей Mazda в Приморье обзавелся корпусом основного производства
- Toyota представила новый RAV4
- Бумажный ПТС скоро будет не нужен
- На этой неделе во Владивосток отправят новую партию кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС"
- Верховный суд РФ определил плательщика компенсации за бесконтактную аварию
- Таможня разъяснила, как автовладельцам решить проблему ГЛОНАСС
Новости раздела
- Корейский мини-кроссовер стал хитом продаж в Приморье
- У ГИБДД отняли госномера
- На о. Русском около Приморского океанариума изменится схема организации дорожного движения
- Простые правила моторного масла
- Дальнобойщиков обложат новым побором
- Оформление полиса ОСАГО стало настоящим квестом для приморцев
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Завод автодвигателей Mazda в Приморье обзавелся корпусом основного производства
- Во Владивостоке начинается восстанавление дороги на улице Станюковича
- Задержите дыхание
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года