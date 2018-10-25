Переход на автомобили с левым рулем закончился провалом

Ввоз подержанных легковых автомобилей на Дальний Восток за 9 месяцев 2018 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51%, до 65,4 тыс. машин. При этом, необходимость дорогостоящей установки на ввозимые автомобили системы вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» уже не влияет на динамику поставок.

«В прошлом году было ввезено около 43 тыс. легковых автомобилей, причем 92% из этих автомобилей оформлялись во Владивостоке, а в этом году - около 65 тыс. автомобилей», - сказал и.о начальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), генерал-майор таможенной службы Сергей ПАНКРАТОВ.

Самой популярной маркой ввозимых японских автомобилей остается Toyota.

В то же время, количество ввезенных на Дальний Восток грузовых автомобилей за 9 месяцев 2018 года уменьшилось на 6,8% до 2,276 штук.

Ранее вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ поручил ускорить решение вопроса о добровольной установке устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные праворульные автомобили, которые ввозятся в Приморье из-за рубежа.

«Давайте постараемся, чтобы в течение месяца люди получили право ввозить праворульные автомобили без установки устройств, при этом это не отменяется возможность самостоятельно закупить. Эта процедура должна стать добровольной. Подержанные праворульные автомобили у нас покупает не самая обеспеченная часть населения», - сказал г-н Трутнев 17 октября на совещании по социально-экономическому развитию Приморья.

С инициативой сделать установку устройств «ЭРА-Глонасс» добровольной на совещании выступил врио губернатора Приморья Олег КОЖЕМЯКО. Он отметил, что обязательная установка кнопок «ЭРА-ГЛОНАСС» на ввозимые автомобили вызывает недовольство жителей края.

«Сейчас жители Приморья вынуждены нести дополнительные расходы, установка кнопок подорожала с 1 апреля 2018 года с 28 тыс. рублей до 33 тыс. рублей. А это размер среднемесячной зарплаты», - пояснял глава Приморья.

В настоящее время согласно техническому регламенту Таможенного союза на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили должна устанавливаться система «ЭРА-ГЛОНАСС».

25 октября все российские таможенники отмечают свой профессиональный праздник – День таможенника РФ.

25 октября 1991 года первый президент России Борис ЕЛЬЦИН подписал Указ «О создании Государственного таможенного комитета РСФСР» (ныне Федеральная таможенная служба). Спустя несколько лет эта дата стала профессиональным праздником российских таможенников (Указом президента РФ от 4 августа 1995 года № 811 «Об установлении Дня таможенника Российской Федерации»).

В настоящее время в состав Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) входят 10 таможен (Дальневосточная оперативная, Биробиджанская, Благовещенская, Владивостокская, Камчатская, Магаданская, Находкинская, Сахалинская, Уссурийская, Хабаровская) и 47 таможенных постов (в том числе два центра электронного декларирования). В регионе деятельности ДВТУ расположено 63 пункта пропуска через государственную границу РФ: 30 морских, 11 смешанных, 9 воздушных, 7 автомобильных, 4 железнодорожных, один речной и один пешеходный. Из них функционирует - 46.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток