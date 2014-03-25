В Приморье автокредиты сбавили газ

Тем не менее на 2014 год и у банкиров, и у автодилеров прогнозы вполне оптимистичные

Общий спад продаж автомобилей в 2013 году не мог не отразиться на рынке автокредитования. При практически неизменной доле кредитов на новые авто, дилеры отмечают несколько пониженный интерес к займам на б/у автомобили. Впрочем, здесь виноват не только неудачный для автомобильного рынка год.

«2013 год в целом был сложным для рынка автокредитования в Приморье, особенно его первая половина. Начиная с июля 2013 года наметилась положительная динамика. По сравнению с 2012 годом доля автокредитов в кредитном портфеле значительно не изменилась. Доля б/у автомобилей в структуре выданных автокредитов за 2013 год составила 25%. В последнее время отмечается тенденция изменения покупательского спроса в сторону новых автомобилей», - рассказал управляющий ВТБ24 в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ.

В пользу приобретения в кредит именно нового авто зачастую играют акции дилерских центров, дополнительное сервисное обслуживание, предоставляемое дилерами, и прочие «бонусы». Более высокий интерес к новым автомобилям в сравнении с подержанными связан еще и с тем, что человек, решившись взять в кредит автомобиль, предпочтет избежать возможных неприятностей, связанных с б/у иномарками. Ведь может попасться «распил», «утопленник», обнаружится ранее незаметная неисправность и т.д., а кредит банку выплачивать все равно придется. Соответственно, новый автомобиль из салона избавит от лишней «головной боли», его обслуживание какое-то время будет происходить бесплатно или по льготным ценам в этом же салоне, а ежемесячный платеж по кредиту позволит не «вырывать» всю сумму авто из своего бюджета сразу.

«В среднем за последние три года доля кредитов под залог транспортного средства в розничном кредитном портфеле Росбанка на Дальнем Востоке остается на уровне 5-7%, - отмечает региональный директор Дальневосточной дирекции Росбанка Сергей БЕЛАВИН. - Стоит отметить тенденцию повышения количества приобретаемых в кредит новых автомобилей. Это, прежде всего, связано с выравниванием соотношения доходов населения и цены предлагаемых салонами машин. Клиенты также смогли оценить экономию от более привлекательных процентных ставок по кредиту при оформлении страхования и предоставляемого автодилерами дополнительного сервисного обслуживания».

На рынке подержанных авто в настоящее время предлагается также немало «программ лояльности», которые позволяют человеку избежать привлечения кредита в принципе. Например, сейчас широко распространены обмены авто с доплатой или без. Кроме того, человек, которому необходимо недорогое авто «без лишних проблем», идет на авторынок за автомобилем с определенной суммой и привлечение кредита не планирует в принципе. Еще один неучтенный процент в портфеле кредитования б/у авто - потребительское нецелевое кредитование. Многим проще просто оформить в кредит недостающую сумму на авто, чем «подгонять» желаемую подержанную иномарку под требования автокредитования.

«Доля автокредитов на приобретение автомобилей с пробегом в кредитном портфеле Росбанка составляет около 25%. Подержанные иномарки часто не подходят для автокредитования по году выпуска или техническому состоянию. В таком случае клиенты могут воспользоваться другими кредитными инструментами, например нецелевым кредитом, или внести недостающую сумму с использованием кредитной карты», - прокомментировал Сергей Белавин.

Как отмечают банкиры, средняя сумма автокредита колеблется от 800 тыс. рублей до 1,3 млн рублей. Средняя процентная ставка по такому займу составляет от 13,5 до 16%. При этом заемщики, как правило, имеют 15-20% от стоимости авто. Если рассматривать марки приобретаемых автомобилей, то лидирующие позиции по итогам 2013 года занимали Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Kia и Chevrolet.

Начало 2014 года оказалось более активным. «В начале 2014 года, на наш взгляд, активность клиентов в приобретении авто с участием кредитных средств выглядит выше в сравнении с прошлым годом, - отметил Вячеслав ТОГОБИЦКИЙ, начальник Департамента розничного кредитования и КМСБ Дальневосточного банка. - Это, скорее, объясняется ослаблением курса рубля по отношению к основным валютам и опасениями клиентов в росте цен на автомобили, поставляемые в 2014 году. Мы прогнозируем стабильный спрос на автокредиты на уровне 2013 года. Изменение курса национальной валюты, экономическая ситуация в стране и ценовая политика автодилеров, на наш взгляд, будут определяющими факторами изменения авторынка Приморья. Со своей стороны ДВ Банк в марте 2014 года запустил две новые акции по автокредитам на приобретение новых и подержанных авто с очень привлекательными условиями».

Года у дилерских центров, как правило, начинается с распродаж по сниженным ценам не реализованных в прошлом году автомобилей. Возможно, это в какой-то степени дало толчок к активному старту в 2014 году. Однако Александр Вялков заметил, что это фактор второстепенный, скорее, наоборот: многие клиенты получали кредиты на автомобили уже 2014 года выпуска, ждали поставок новых моделей.

Так или иначе, а на 2014 год и у банкиров, и у автодилеров взгляды вполне оптимистичные, даже несмотря на то, что уже цены на автомобили повышаются на 5-10% в связи с ростом курса доллара и евро.

«Уверен, что спрос на новые автомобили в кредит будет неизменно расти, - подчеркнул Сергей Белавин. - Современные люди могут правильно оценить свои возможности и потребности, а также рассчитать выгоду от использования заемных средств так, чтобы покупка машины стала не только приятной, но и выгодной для семейного бюджета».

Анна РЫКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.