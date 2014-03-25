Приморские автоторговцы "приняли" Крым в состав России

Известный приморский автомобильный портал Drom.Ru первым из российских интернет-сайтов «включил» Крым в состав России в своем интерфейсе. Сегодня посетители из Крыма видят на Drom.Ru контент для своего региона. По словам руководителя проекта Алексея ФИЩЕНКО, последние недели в офисе компании прошли под знаком присоединения Крыма.

«Событие уникальное. А с позиций нашего бизнеса - фантастический драйв: вы выходите на гео-рынок, который раньше жил по-другому. Кто первый застолбит место и приложит усилия - тот и на коне в дальнейшем. На днях коллега летел в Симферополь - говорит, самолет набит коммерсантами. Все летят «столбить». Наш результат - уже 300 объявлений от крымчан на «Дроме» и тысячи новых посетителей в день. И это только начало!»

Представитель Федерации автовладельцев России в Приморском крае Владимир ЛИТВИНОВ считает, что сегодня Россия может сама выбирать себе друзей.

«И пусть тем, кто не с нами, будет хуже. Не стоит с ними вообще разговаривать, пока сами не попросятся. Мы ни с кем не воюем. И ни на кого не нападаем. Нападают только на нас».

Помимо размещения объявлений, присоединенные к РФ крымчане сегодня задают массу вопросов относительно стоимости владения автомобилем в России. И, как можно судить по ответной реакции, отнюдь не приходят в восторг, узнав о ставках российского транспортного налога.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.