Желание чиновников Приморья ездить на продвинутых "крузаках" обернется дырами в бюджете

Как уже сообщалось, 4 марта 2014 года Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало список авто, подпадающих под повышенные ставки транспортного налога, получившие в обиходе название «налог на роскошь».

В перечень вошли легковые автомобили марок Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Cadillac, Ferrari, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Rolls-Royce, Toyota и Volkswagen средней стоимостью более 3 миллионов рублей. Всего в список вошли 187 моделей автомобилей.

Напомним, год назад Госдума приняла закон, согласно которому дорогие автомобили должны облагаться более высоким транспортным налогом. С этой целью был введен повышающий коэффициент в зависимости от стоимости и возраста транспортного средства. Для машин стоимостью 3-5 миллионов рублей и возрастом меньше года коэффициент составил 1,5. Для автомобилей этой же стоимости и возрастом 1-2 года повышающий коэффициент составил 1,3. От двух до трех лет - 1,1.

Для более дорогих машин стоимостью от 5 до10 миллионов рублей и возрастом не более 5 лет применен повышающий коэффициент 2. Если же автомобиль стоит 10-15 миллионов рублей и с момента выпуска прошло не более 10 лет, то платить за роскошь придется в тройном размере. Такой же коэффициент - 3, - установлен и для владельцев автомобилей стоимостью более 15 миллионов рублей и возрастом не более 20 лет.

Для того, чтобы выяснить, насколько актуален новый закон для дальневосточников и способны ли новые налоговые ставки существенно пополнить бюджет Приморского края, «ЗР» обратился в краевую ГИБДД с просьбой дать информацию, сколько автомобилей из минпромторговского списка состоит на учете в подведомственных регистрационных подразделениях. Ведь, судя по тому, как часто на дорогах Владивостока встречаются Toyota Land Cruiser 200 и Nissan Patrol, стоимостью более 3 миллионов рублей, владельцев роскошных автомобилей в наших краях немало. А ведь в списке есть еще Porsche Cayenne S, Infinity QX70 и 80, Mercedes-Benz G500 и другие завсегдатаи приморских дорог…

Ответ ГИБДД оказался кратким: данная информация является закрытой и разглашению не подлежит. Раз так, давайте самостоятельно попробуем разобраться, почему.

В Приморском крае действительно обитает немало обеспеченных людей. Некоторые из них даже являются участниками известного списка миллионеров Forbes. Однако в большинстве случаев, согласно публичным отчетам об имуществе, в личном владении российских олигархов обычно находятся мокик, какой-нибудь дедушкин «Москвич-412» или, изредка, брутальный Toyota Land Cruiser 80 для выездов на охоту. Все «Гелендвагены» и «двухсотки» чаще всего находятся на балансе возглавляемых ими фирм и корпораций, а значит, налог на роскошь будет начислен юридическому лицу. Например, штабу флота, краевой администрации или мэрии Владивостока.

Откуда юридическое лицо возьмет деньги на оплату налога на роскошь? Правильно, из бюджета. Сугубо государственного или госкорпоративного, не суть важно, так как в конечном итоге наполняемость обеих его разновидностей зависит от денежных поступлений со стороны - от клиентов или налогоплательщиков. То есть за использование чиновниками Toyota Land Cruiser 200 заплатит население, а налог за корпоративный Nissan Patrol будет забит в, как правило, и без того монопольно завышенную цену товаров и услуг предприятия.

Разумеется, не все роскошные автомобили спрятаны под крышей учреждений и ведомств. У «ЗР» есть достоверные данные и о нахождении подобных машин в частных руках. Однако секретность, которой ГИБДД окружает информацию о количественном составе дорогих автомобилей на приморских дорогах, выглядит странно и наводит на мысли о прямой заинтересованности неких властных структур в сокрытии регистрационных данных от налогоплательщиков. Ведь именно нам в конечном итоге придется оплатить за чиновников все эти повышающие коэффициенты.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.