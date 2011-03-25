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Грузовикам запретят проезд в город
25 Марта 2011, 12:26 | Приморье
С 25 марта по 25 июня в России ограничивается проезд большегрузных автомобилей.
Как пояснили в дорожном ведомстве, такие ограничения вводятся, чтобы минимизировать ущерб для дорожного покрытия из-за подтоплений и перепадов температур. В список запретных дорог входят более 100 участков федеральных и региональных трасс, на каждом из которых движение будет ограничиваться не более 30 дней в пределах указанного выше диапазона дат. При этом максимально допустимая нагрузка на ось зависит от конкретного участка дороги. Запрет не будет действовать в отношении пассажирского транспорта, автомобилей МО и МЧС, а также машин, перевозящих продукты питания, удобрения и топливо для посевной кампании.
Автор: autonews.ru
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