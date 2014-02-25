PrimaMedia поможет приморцам выбрать "свое" авто

Рубрика «Авто» на PrimaMedia не только сменила дизайн, но и обрела современный и полезный функционал. Теперь на сайте - только самое интересное и полезное для автомобилистов доступным языком. Рубрика создана специально для автобизнеса, автомобилистов и тех, кто только собирается ими стать.

Один из новых элементов рубрики - «тест-драйвы». Теперь можно выбрать любую понравившуюся модель из списка и оценить ее глазами журналистов агентства. Также появился удобный раздел «Предложения от дилеров», структурированный по классам авто. Лента новостей с акцентированием на наиболее важные и полезные материалы, блоки «Происшествия» и «Автоспорт» - для тех, кто всегда хочет быть в курсе событий.

Официальные дилеры Приморья оценили и поддержали обновление автомобильной рубрики.

Генеральный директор ООО «Технохолдинг «Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО:

- Обновление автомобильной рубрики мы, безусловно, только приветствуем. - Тем более в нашем только создаваемом, растущем сегменте бизнеса много нюансов, в которых иногда сложно разобраться клиенту. А есть нюансы, которые надо прояснять конкретно для рынка Дальнего Востока. Официальные дилеры используют терминологию, которая на рынке Приморского края пока еще не стала обычной, хотя во всем цивилизованном мире к этому уже перешли. Автомобильная терминология для нас новая, то есть ее нужно разъяснять.

Например, мы сталкиваемся с тем, что нужно объяснять клиенту, что такое тест-драйв. В том числе и длительный тест-драйв. В этом деле рассчитываем на помощь и автожурналистов. А PrimaMedia мы в этих вопросах, безусловно, можем доверять.

Если PrimaMedia выделяет рубрику авто, от этого наш клиент только выиграет.

Учредитель торговой сети «Шинтоп» Дмитрий ЦАРЕВ:

- Дизайн «Авто» теперь отличается от всех остальных рубрик портала, что еще раз показывает, какое важное место занимает автожурналистика в самом автомобилизированном регионе России.

Очень хорошо, что редакция решила уделять больше внимания автомобильной тематике. Автомобиль - в России не просто товар и «средство передвижения», что бы ни говорили уважаемые классики, а «стиль жизни». Прежде всего, для поколения «от 25 до 35 лет», то есть самой активной части общества.

Считаю, что рубрика может стать удачной площадкой для обмена мнениями автомобилистов Приморья.

Как отметили в PrimaMedia, обновленная рубрика «Авто» будет улучшаться и дополняться. Над этим работает команда журналистов, дизайнеров, программистов.