Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
PrimaMedia поможет приморцам выбрать "свое" авто
Рубрика «Авто» на PrimaMedia не только сменила дизайн, но и обрела современный и полезный функционал. Теперь на сайте - только самое интересное и полезное для автомобилистов доступным языком. Рубрика создана специально для автобизнеса, автомобилистов и тех, кто только собирается ими стать.
Один из новых элементов рубрики - «тест-драйвы». Теперь можно выбрать любую понравившуюся модель из списка и оценить ее глазами журналистов агентства. Также появился удобный раздел «Предложения от дилеров», структурированный по классам авто. Лента новостей с акцентированием на наиболее важные и полезные материалы, блоки «Происшествия» и «Автоспорт» - для тех, кто всегда хочет быть в курсе событий.
Официальные дилеры Приморья оценили и поддержали обновление автомобильной рубрики.
Генеральный директор ООО «Технохолдинг «Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО:
- Обновление автомобильной рубрики мы, безусловно, только приветствуем. - Тем более в нашем только создаваемом, растущем сегменте бизнеса много нюансов, в которых иногда сложно разобраться клиенту. А есть нюансы, которые надо прояснять конкретно для рынка Дальнего Востока. Официальные дилеры используют терминологию, которая на рынке Приморского края пока еще не стала обычной, хотя во всем цивилизованном мире к этому уже перешли. Автомобильная терминология для нас новая, то есть ее нужно разъяснять.
Например, мы сталкиваемся с тем, что нужно объяснять клиенту, что такое тест-драйв. В том числе и длительный тест-драйв. В этом деле рассчитываем на помощь и автожурналистов. А PrimaMedia мы в этих вопросах, безусловно, можем доверять.
Если PrimaMedia выделяет рубрику авто, от этого наш клиент только выиграет.
Учредитель торговой сети «Шинтоп» Дмитрий ЦАРЕВ:
- Дизайн «Авто» теперь отличается от всех остальных рубрик портала, что еще раз показывает, какое важное место занимает автожурналистика в самом автомобилизированном регионе России.
Очень хорошо, что редакция решила уделять больше внимания автомобильной тематике. Автомобиль - в России не просто товар и «средство передвижения», что бы ни говорили уважаемые классики, а «стиль жизни». Прежде всего, для поколения «от 25 до 35 лет», то есть самой активной части общества.
Считаю, что рубрика может стать удачной площадкой для обмена мнениями автомобилистов Приморья.
Как отметили в PrimaMedia, обновленная рубрика «Авто» будет улучшаться и дополняться. Над этим работает команда журналистов, дизайнеров, программистов.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Приморцы оказались в шоке от стоимости установки приборов ЭРА-ГЛОНАСС
- "ЭРУ-ГЛОНАСС" отменять не будут
- Cтоимость кнопки "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье может составить 45 тысяч
- ЭРА-ГЛОНАСС парализовала ввоз японских автомобилей в Приморье
- Во Владивостоке продавцы "японок" обрадовались чужой беде
- Самые богатые автомобилисты живут в Приморье
- На Зеленом углу во Владивостоке теперь будут продавать автохлам
- Российское правительство преподнесло очередной неприятный сюрприз автовладельцам
- Во Владивостоке авторынок "Зеленый угол" "встал колом"
- "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" дали зеленый свет
Новости раздела
- Поселки в Приморском крае не останутся без АЗС
- Бесправные экзамены
- Россия и Япония сошлись в дрифт-битве во Владивостоке
- Во Владивостоке тестируют многообещающие японские "умные светофоры"
- Корейский мини-кроссовер стал хитом продаж в Приморье
- У ГИБДД отняли госномера
- На о. Русском около Приморского океанариума изменится схема организации дорожного движения
- Простые правила моторного масла
- Дальнобойщиков обложат новым побором
- Оформление полиса ОСАГО стало настоящим квестом для приморцев
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Новый закон поднимет суммы страховых выплат
- Крупный инвестор из Франции заинтересован в строительстве парка в Приморье на 20 гектарах
- На Камчатке на территории этнопарка на берегу Култучного озера появится туристический центр
- "Он разрешил все политические конфликты, которые мешали региону"