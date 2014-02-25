ГИБДД Приморья хочет аннулировать автомобильную регистрацию еще 9500 "распилам"

Пока приморские автовладельцы ищут правды в Москве, ГИБДД края продолжает запрещать ездить на «распилах»

Заявление начальника приморского УМВД Николая АФАНАСЬЕВА о том, что краевая ГИБДД продолжит массовое аннулирование автомобильных регистраций, сделанное им в начале февраля на встрече с журналистами, вызвало недоумение в среде приморских автовладельцев.

Как сообщал «Золотой Рог», глава УМВД полковник полиции Николай Афанасьев на состоявшейся 6 февраля встрече с журналистами заявил о твердом намерении продолжить аннулирование всех «распилов», ранее поставленных на учет в Приморье предыдущими начальниками. По словам главы УМВД по Приморскому краю, наше ГИБДД будет и далее выявлять все случаи постановки на учет транспортных средств в обход действующего законодательства и аннулировать регистрацию.

«Никто не покушается на право собственности - владейте на здоровье. Но с регистрационного учета машину, увы, придется снять. А значит, на дорогу такому автомобилю выезжать запрещено», - отметил Николай Афанасьев.

Он также добавил, что большинство тех автовладельцев, кто сегодня себя хочет выдать за добросовестных приобретателей таких авто, несомненно, знали о том, какие машины они покупают. Это было понятно исходя хотя бы из цены, которая была явно ниже среднерыночной. Кроме того, полицейский добавил, что были зарегистрированы случаи, когда автомобилисты попадали в ДТП как раз из-за того, что их машины буквально разваливались во время движения, что иногда даже приводило к летальным исходам.

Всем казалось, что ситуация ранее с поставленными на учет предыдущими полицейскими начальниками «распилами» и «каркасами» получила широкий общественный резонанс и в ней нужно тщательно разбираться, отделяя зерна от плевел. По этому поводу краевое Законодательное Собрание в конце ноября 2013 года даже создало специальную комиссию, призванную расследовать все обстоятельства действий ГИБДД. Однако, судя по выступлению Николая Афанасьева, деятельность данной комиссии осталась для него незамеченной.

«Председателем комиссии назначен Дмитрий НОВИКОВ, - сообщил «Золотому Рогу» один из участников депутатского следственного органа Артем САМСОНОВ, - я несколько раз подходил к нему с вопросом, когда мы соберемся и начнем работу, но какого-то определенного ответа не получил. Поэтому комиссия фактически еще не приступала к работе».

Дмитрий Новиков, к которому «Золотой Рог» также обратился за комментарием, подчеркнул, что своей главной задачей видит не погружение проблемы в лоно бюрократических процедур, а решение конкретных вопросов.

«Для проведения официальных заседаний комиссии пока нет достаточного повода. Тема «распилов», поднятая мной на ноябрьской депутатской планерке, требует тщательного рассмотрения. От Приморского ЗС ПК в адрес начальника ГИБДД Виктора НИЛОВА направлено письмо с просьбой ввести мораторий на аннулирование регистрации транспортных средств в нашем крае. Ответа на него не получено. Был разговор с Приморской прокуратурой, на котором поднимался вопрос об ответственности должностных лиц МРЭО ГИБДД, ставивших на учет «распилы». Ждем ее реакции».

По словам Дмитрия Новикова, проблема аннулирования регистрации выносилась на рассмотрение правового отдела ЗС ПК, где обсуждалось предложение президента некоммерческого фонда «Незабудка» Михаила БУНАКОВА обратиться за решением проблемы «распилов» в Конституционный суд РФ.

«Юристы правового отдела считают, что обращение в Конституционный суд ничего не даст, так как данный вопрос не входит в компетенцию КС. Нужно добиваться реакции МВД и ГИБДД, правительства и премьер-министра. В то же время никто не мешает гражданину Бунакову самостоятельно обращаться в Конституционный суд, если он видит в ситуации нарушение конституционных прав», - подчеркнул Дмитрий Новиков.

По поводу своего обращения в ЗС ПК Михаил Бунаков сообщил «ЗР» о том, что в марте Фрунзенский районный суд Владивостока вновь будет рассматривать его жалобу на бездействие депутатов.

«ГИБДД аннулирует регистрационные действия без судебного разбирательства, что противоречит статье 35 Конституции РФ, - отметил Михаил Бунаков, - и этот вопрос вполне может рассматриваться Конституционным судом. Поскольку речь идет о правительственном нормативно-правовом акте, мое обращение в Конституционный суд через депутатов происходит в соответствии с федеральным законом «О Конституционном суде», где прописан соответствующий порядок заявления».

Как следует из приведенных комментариев участников «распильного» процесса, в этом деле пока нет единства мнений. Юрист Михаил Бунаков рассчитывает найти правду в Конституционном суде. Депутат Дмитрий Новиков надеется на обращения в надзорные органы, к премьер-министру и президенту. Его коллега Артем Самсонов считает, что парламентская комиссия вообще не выработала никаких рекомендаций, так как еще не приступала к работе.

По заявлениям руководства ГИБДД Приморского края, на пороге аннулирования находится еще 9500 автомобильных регистраций, выполненных МРЭО в прежние годы. Начальник УВД Николай Афанасьев уже высказал свое мнение о том, что никаких добросовестных приобретателей во владельцах «распилов» не видит. Это значит, что пока защитники прав автовладельцев пытаются сгруппироваться, силовые ведомства будут продолжать проводить репрессии. При этом «распилы» самих полицейских, коих в крае тоже немало, по информации ряда источников, спешно выводятся из компьютерных баз данных ГИБДД.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.