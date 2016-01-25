Резину для зимы в Приморье выбрать нелегко

Кто первым запустил в народ дурацкий термин «резина-липучка», называя так фрикционную, то есть без шипов, шину, доподлинно не известно. Но «секта» верующих в неоспоримое превосходство «присасывающейся к дороге» зимней резины столь же многочисленна, как и когорта приверженцев шипованной резины.

Споры между автовладельцами, приверженцами зимней резины с шипами, и адептами нешипованных колес, пишет «Автовзгляд МК», были, есть и будут всегда. Первые, например, любят приводить в качестве самого «убойного» аргумента пример скандинавских стран, где закон просто обязывает ездить зимой на шипованной незине. Их оппоненты в ответ обычно говорят о других европейских странах, где выезд на дороги общего пользования на «шиповке» запрещен в принципе. Но если бы кто-то когда-то объективно доказал преимущество одного типа зимней резины над другим, то производители шин уже давным давно бы выпускали только такие колеса.

Подобного до сих пор не произошло по одной простой причине: каждый из этих типов зимней резины больше подходит под свои условия эксплуатации. Рассмотрим основные плюсы и минусы шипованой и нешипованной резины, которую гаражно-диванные специалисты-шинникы авторитетно зовут «липучкой». Главный плюс нешипованной резины в том, что она лучше шипованной держится за мокрый или покрытый слякотью асфальт. «Шиповка» при экстренном торможении в таких условиях может обеспечить машине скольжение почти как на коньках. Тут сказывается эффект от выступающих из поверхности резины металлических шипов – их наличие уменьшает пятно контакта. Зато управляемость и торможение на льду и укатанном снегу происходит при наличии шипов гораздо эффективнее. В таких условиях торчащий шип имеет возможность цепляться за поверхность – «нешиповка» подобной опцией не обладает.

Зимняя резина, как правило обладающая крупным рисунком протектора, в любом случае шумнее летней. Но шипованная, при прочих равных условиях, звучит громче «липучки». Просто потому, что металл шипа при соударении с дорожным покрытием ведет себя куда звонче, чем любая резина. Еще один повод для недовольства шипованной резиной – ее способность терять шипы в процессе эксплуатации. Да, в последнее время шинники придумывают все новые и все более экзотические конструктивные решения, чтобы шип лучше держался. Но все равно, рано или поздно, любая шипованная резина начинает терять шипы. Что потихоньку переводит ее в разряд нешипованной. Со всеми вытекающими последствиями. Особенно интенсивно этот процесс начинает идти в теплое время года, когда изначально более мягкая (по сравнению с летней) зимняя резина становится совсем уж эластичной.

Из-за такого нюанса, в частности, владельцам шипованной резины стоит тщательней подгадывать момент сезонной смены колес. Чтобы не терять лишние шипы на теплом асфальте, рачительному автовладельцу стоит менять резину на зимнюю тогда, когда среднесуточные температуры уверенно опустятся в околонулевую зону. А весной ему придется «переобуваться», как только станет ясно: вероятность заморозков уже достаточно снизилась. У владельца зимней «нешиповки» интервалы сезонной смены резины не столь узки.

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что для поездок преимущественно по очищенному от снега асфальту, когда вероятность оказаться на льду за всю зиму стремится к нулю, выбирать стоит нешипованные колеса. Если в течении зимы постоянно оказываешься в условиях плохо чищенных дорог или регулярно вынужден преодолевать покрытые льдом участки, правильным выбором станет шипованная резина.