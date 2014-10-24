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В Приморье рассмотрят изменения в транспортный налог
24 Октября 2014, 14:39 | Приморье
В Приморье ставки транспортного налога ниже, чем в соседних субъектах – в Хабаровске и на Сахалине, и даже после изменения стоимости, в Приморье они все равно останутся ниже.
Изменения ставок на транспортный налог в Приморье рассмотрят депутаты Законодательного Собрания края на очередном заседании 29 октября. Такое решение приняли сегодня члены комитета ЗСПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.
Как сообщила на заседании комитета заместитель директора департамента финансов Приморского края Наталья Снитко, Министерство финансов России разработало комплекс рекомендаций в части повышения доходной базы бюджета субъектов. Так, рекомендовано рассмотреть ставки региональных налогов, сделать анализ, и там, где эти ставки занижены, увеличить их. Администрация Приморского края провела такой анализ и выдвинула предложения по изменению транспортного налога, ставки которых в регионе не повышались с 2003 года.
Как отметила Наталья Снитко, по данным Министерства финансов РФ, налоговая отдача от одного транспортного средства, в среднем по России, составляет 2 тысячи рублей в год. В Приморье отдача, в среднем, 1,5 тысяч рублей в год.
Также в Приморье ставки транспортного налога ниже, чем в соседних субъектах – в Хабаровске и на Сахалине, и даже после изменения стоимости, в Приморье они все равно останутся ниже.
По данным налоговой службы, в Приморском крае 45 процентов зарегистрированных транспортных средств – это автомобили мощностью до 100 лошадиных сил и старше 10 лет.
Сегодня в Приморье действует налоговая ставка на новые автомобили – 15 рублей за лошадиную силу, на автомобили старше 3 лет – 7,5 рублей, старше 10 лет – 5 рублей. Для сравнения: в Сахалинской области ставка на машины старше 10 лет составляет 20 рублей на лошадиную силу, в Хабаровском крае – 11 рублей.
Новая ставка налога на большинство приморских автомобилей в Приморье составит 7,5 рублей. То есть большинство приморцев, которые сегодня платят 500 рублей транспортного налога в год, будут платить 750 рублей.
В случае, если законопроект будет принят депутатами Законодательного Собрания в этом году, первый срок уплаты налога по новым ставкам для физических лиц наступит в 2016 году. Дополнительная сумма в бюджет составит, по оценкам специалистов, 450 миллионов рублей и 61 миллион рублей с юридических лиц. Данные средства будут направлены в дорожный фонд Приморского края, из которого средства направляются, в том числе, на ремонт муниципальных дорог.
Члены комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам проголосовали за то, чтобы рассмотреть поправки в краевой закон о транспортном налоге на ближайшем очередном заседании Законодательного Собрания.
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