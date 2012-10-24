АЗС компании «Альянс» ломают сложившиеся стереотипы

Кто сказал, что заправка – это долго и скучно? АЗС «Альянса» ломают сложившиеся стереотипы. Здесь встречают с улыбкой, обслуживают быстро и точно, а если возникают вопросы, решают их оперативно. Здесь всегда предложат качественное топливо, сопутствующие товары и дополнительные услуги.

Удобная, современная, дружелюбная – так говорят клиенты об АЗС компании «Альянс», а устами клиента, как известно, глаголет истина. Чем же притягивают автомобилистов эти заправки?

Во-первых, компания «Альянс» уделяет большое внимание вопросам качества продукции. Нефтебазы, нефтехранилища и АЗС полностью соответствуют международным и российским стандартам хранения нефтепродуктов, а современная лаборатория отслеживает качество нефтепродуктов на всех этапах производства – от завода до «пистолета».

Помимо традиционных нефтепродуктов, на заправках сети «Альянс» представлены инновационные бензины «Премиум Евро – 95/4» и «Супер Евро – 98/4» под торговой маркой GreenEco, в конце прошлого года компания вывела на рынок и новое дизельное топливо GreenEco с улучшенными характеристиками.

Многие автомобилисты уже оценили новые возможности, которые открывают перед ними автозаправочные станции сети «Альянс». Если говорить о сопутствующих товарах и дополнительных услугах, первые магазины на АЗС в Приморье открылись еще в 2005 году. Четыре года назад были созданы первые «островки самообслуживания» с автомобильными пылесосами, с подачей воздуха (для подкачки шин) и воды (для доливки в бачок стеклоомывателя). Услуга оказалась настолько востребованной, что сегодня такие «островки» оборудованы на более чем 50 АЗС.

Еще одно направление – установка высокоскоростных колонок для дизельных автомобилей, создание пунктов замены масла, автомоек. Сегодня целый ряд АЗС оснащен также кофе-машинами, банкоматами, терминалами для оплаты услуг связи, коммунальных услуг и штрафов ГИБДД. Добавим, что в этом году на заправках сети «Альянс» в Приморском крае стартовала программа модернизации и ремонта туалетов – этот деликатный вопрос для многих автомобилистов действительно важен.

Специально для постоянных клиентов, которые выбирают «Альянс», компания разработала накопительную программу «Всегда по пути». За каждый литр топлива, залитого в бак автомобиля, клиент получает призовые баллы, которые накапливаются на пластиковой карточке (бензины и дизельное топливо под маркой GreenEco – 1 балл, бензины 92, 80, ДТ – 0,9 балла).

Собрав необходимое количество баллов, клиент получает приз – тот, который выберет сам. Призовая линейка обновляется ежегодно. С 15 октября ассортимент призов пополнился тостерами, чайниками, автомобильными зарядками, накидками на автомобильные сиденья с подогревом, сумками для документов, автомобильными щетками, кроме того, баллы можно обменять на горячий кофе, а можно получить в подарок за лояльность подписку на газету или журнал.

Но и это еще не все. Постоянные клиенты «Альянса» могут рассчитывать на скидку от 3 до 30% у партнеров автоклуба «Всегда по пути» - для этого нужно всего лишь предъявить пластиковую карту накопительной программы. Летом список партнеров автоклуба был значительно расширен: сюда вошли новые дилерские центры, автосервисы, магазины развивающих игрушек, одежды и японской косметики, салоны красоты, кинотеатры и фитнес-клубы, а также компании, сдающие в аренду катера и яхты. Полный список призов и партнеров автоклуба можно найти на сайте vsegdapoputi.ru и на заправках сети «Альянс».

«Развитие дополнительных услуг становится основным вектором развития топливного рынка России, - отмечает Андрей ПЕРЕХОЖУК, заместитель генерального директора по коммерции ОАО «Приморнефтепродукт». - Автозаправочные станции сети «Альянс» давно перестали быть местом, где люди покупают только топливо. В перспективе спектр дополнительных услуг для автомобилистов будет только расширяться. Совсем скоро планируется открытие на АЗС современных кафе быстрого питания с возможностью подключения к Wi-Fi».

Задача, которую поставила перед собой НК «Альянс» – сделать заправки такими, чтобы клиенту было приятно возвращаться сюда снова и снова.