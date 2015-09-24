Уход "Хонды" в Приморье не заметят

Новость о резком изменении условий работы компании Honda с официальными дилерами в России многими автоэкспертами была расценена как намерение компании покинуть российский рынок, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

И действительно, отказ от поставок новой техники плюс переход на предварительную оплату заказываемых дилерами машин на фоне более чем 70% падения объемов продаж автомобилей марки Honda выглядит желанием уйти, не прощаясь. Однако в московском представительстве компании поспешили заявить, что действия, похожие на уход с рынка, на самом деле являются лишь бизнес-оптимизацией в условиях кризиса.

Напомним, ранее аналогичные «изменения в рыночных условиях» уже вынудили оптимизировать свой бизнес в России американскую компанию General Motors, чьи бренды Opel и Chevrolet фактически ушли с российского рынка весной этого года. Правда, в отличие от GM, у Honda нет в Приморье официальных дилеров, поэтому ее «оптимизация» вызывает гораздо меньший общественный резонанс, так как никак не отражается на региональном авторынке. Все работающие во Владивостоке и крае предприятия под вывеской Honda, официально никак не связаны с этим японским автопроизводителем, и последние события это подтвердили.

В автосервисах «Хонда-центр» и «Ниппон-Авто» «Золотому Рогу» сразу сказали, что представителями компании они не являются, автомобилями этой марки не торгуют, а техническое обслуживание «Хонд» производят без обязательств перед фирмой-изготовителем.

«Ни для нас, ни для наших клиентов ничего не изменится», - сообщили газете, - «поставки автозапчастей и оборудования для ремонта сохраняются как через общероссийское представительство Honda Motor Rus, так и по нашим собственным каналам».