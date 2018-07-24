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Дальнобойщиков обложат новым побором
Бортовые счетчики придется менять раз в три года
Министерство транспорта РФ хочет обязать пользователей системы «Платон» контролировать срок службы бортовых устройств и заменять их, как минимум, раз в три года. Об этом говорится в паспорте проекта уведомления «О внесении изменений в Правила взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн».
«На основании данных, полученных от бортовых устройств (сторонних бортовых устройств), закрепленных на транспортных средствах, рассчитывается плата. Срок службы таких устройств составляет три года и обусловлен сроком действия установленных в нем средств криптографической защиты информации, обеспечивающих достоверность и некорректируемость данных, передаваемых бортовыми устройствами. Бортовые устройства (сторонние бортовые устройства) с истекшим сроком службы могут передавать недостоверные данные о движении транспортных средств», - поясняет Минтранс.
При согласовании проекта заинтересованными ведомствами он может вступить в силу в сентябре 2018 года.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Система «Платон» была введена Росавтодором в конце 2015 года, запуск сопровождался акциями протеста дальнобойщиков. В итоге систему запустили с тарифом 1,5 рублей за километр (вместо планируемого 3,7 рублей), но в апреле 2017 года стоимость проезда была увеличена до 1,9 рублей Штраф за неоплату проезда в рамках системы решено было увеличить с 5 тыс. до 20 тыс. рублей. Оператором «Платона» выступает компания «РТ-Инвест Транспортные системы».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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