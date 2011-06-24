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«Мазда Корпорэйшн» создаст автосборочное производство в Приморье

24 Июня 2011, 13:00 | Приморье

На территории Приморского края появится второе автосборочное производство. Соответствующее соглашение подписано между Минэкономразвития РФ и японской компанией «Мазда Корпорэйшн».

Как сообщили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, точное место размещения производства пока не определено. Но в качестве варианта рассматривается юг Приморья.

Производственные мощности завода составят от 25 тысяч до 50 тысяч автомобилей в год. Изначально детали для сборки будут завозиться из Японии. Вместе с тем, план реализации проекта в дальнейшем предусматривает размещение компонентов на российских предприятиях.

Напомним, губернатор края Сергей Дарькин обсуждал вопрос создания в Приморье автосборочного производства с делегацией японской компании «Мазда Корпорэйшн» еще в январе. По словам губернатора, проект окажет позитивный эффект на социально-экономическое развитие Приморья, и администрация края готова способствовать его успешной реализации.

Напомним, во Владивостоке второй год работает автозавод «Соллерс-Дальний Восток». В 2011 году он планирует выпустить 25 тысяч автомобилей. В 2010 году «Соллерс» вышел на плановое производство автомобилей различных марок. В прошлом году было выпущено 13,7 тысяч автомобилей.

Также рассматривается возможность создания в Приморье совместного российско-японского предприятия «Соллерс-Буссан» по производству автомобилей Toyota. Кроме того, в Приморье приезжали представители альянса Renault-Nissan-«АвтоВАЗ» для изучения возможности создания в крае автосборочного производства.

«Думаю, что в течение 5 лет мы должны получить автомобильный кластер на выпуск примерно до 200 тысяч единиц автотехники в год», - считает губернатор Сергей Дарькин.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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