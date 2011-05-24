Автомобильное образование в Приморье – кормушка для избранных

На минувшей неделе в Санкт-Петербурге состоялось совещание, в котором приняли участие представители автомобильных некоммерческих обучающих учреждений (НОУ) со всей страны.

По информации из СМИ западных регионов, во встрече приняли участие директора всех крупнейших автошкол страны, где кроме вопросов усовершенствования образовательного процесса и внедрения технологических и педагогических новинок, поднимался вопрос о месте автообразовательного бизнеса в свете реформирования регистрационно-экзаменационного крыла Госавтоинспекции.

В принципе, как стало известно из информированных источников, на западе страны сосуществование автошкол и Госавтоинспекции вполне безоблачно, и если возникают проблемы, решаются они на уровне районных и городских подразделений МОГТО и РАС. Чего нельзя сказать о процессе, а вернее, тех мытарствах, с которыми приходится сталкиваться приморским кандидатам в водители.

…За возней вокруг государственного технического осмотра на второй план отошли два других направления деятельности Госавтоинспекции, находящиеся в ведении межрайонных регистрационных и экзаменационных отделов ГИБДД.

А точнее, именно регистрация и прием квалификационного экзамена на получение права управления автомототранспортными средствами отбились от государственных рук, став источником обогащения отдельных лиц путем навязывания услуг. Только, в отличие от техосмотра, где на защиту своих прав встала практически вся автомобильная общественность Приморского края, «стрижка овец» при получении водительских «прав» идет, в массе своей, тихо, незаметно.

Регистрация АМТС – тема нашего следующего расследования, а пока скажем пару слов о тернистом пути кандидатов в водители и тех трудностях, стоящих на пути вчерашних слушателей, имеющих на руках свидетельства об окончании автошкол.

Начиная с прошлого года правила приема квалифицированного экзамена для жителей Владивостока и Артема претерпели изменения. Теперь автошколы «не ведут» своих учеников до заветной корочки, а, отстреляв внутренний экзамен как выпускной, выдают на руки свидетельство и отправляют слушателя в свободное плавание.

Вот тут-то без пяти минут водителей поджидают оборотистые дельцы, окопавшиеся, кстати, в помещении Госавтоинспекции, МОГТО и РАС №1 по проспекту 100-летия,144! Где за дополнительную плату вчерашним слушателям автошкол предлагают консультационные услуги, которые заключались во вступлении в Ассоциацию содействия безопасности дорожного движения, а также предоставлении транспортного средства для сдачи практического экзамена.

Раз автошколы, как уверяют в ГИБДД, не способны предоставить полный спектр услуг по выпуску своих слушателей на дорогу, включая организацию сдачи экзамена, то всегда найдутся «опытные» люди, «содействующие повышению безопасности дорожного движения», способные, за дополнительную плату, естественно, обратить пробелы в законах и трениях обучающей и принимающей сторон себе на пользу.

Так и получилось со сдачей квалификационного экзамена в Приморском крае. Пока целый ряд автошкол пытался доказать свою способность предоставить своим слушателям полный комплекс услуг, вплоть до обеспечения транспортом для сдачи экзамена, под сенью Госавтоинспекции появился этакий эрзац автошколы с его консультациями и транспортом.

Первая реакция автошкол, тех, что с именем и репутацией, - недоумение: зачем порождать целую структуру, услуги которой недешевы (один «сеанс» консультации стоит 3 тыс. руб.), когда лицензированная автошкола все это имеет в достатке? Плюс к этому лицензированные инструкторы и грамотные администраторы. Уж тогда, может, эти «консультации» перепоручить автошколам? Тем более, что раздел III. П.19 Приказа №782 МВД прямо говорит, что экзамен принимается, как правило, по месту расположения Госавтоинспекции или, исходя из местных условий, по месту нахождения образовательного учреждения.

На что умные головы в ГИБДД ответили: дело автошкол – это образование, а не вмешательство в процесс сдачи-приема квалификационного экзамена! Непорядок и наличие коррупционной составляющей!

Какая «составляющая» присутствует в действиях одного ИП, «консультирующего» будущих водителей за 3 тыс. за один сеанс, думаем, скоро разберутся компетентные органы, но вот на что хотелось бы обратить внимание.

Автошколы не в силах бороться с административным ресурсом в лице Госавтоинспекции и пытаются всех слушателей, закончивших обучение, научить поведению при подаче заявления на сдачу экзамена. Существуют целые методички и памятки, следуя которым можно избежать дополнительных трат и навязываемых консультаций. Обидно и удивительно, что вчерашние слушатели очень редко обращаются к таким документам, а по факту, сами становятся провокаторами всяких серых схем по допускам к экзамену.

Как признался один из директоров автошкол, просто больно смотреть, когда десятки вчерашних учеников плотным строем идут отдавать свои деньги за то, что ГИБДД должно делать БЕСПЛАТНО.

Инспекция в деле приема квалификационного экзамена не имеет права отмахиваться от гражданина, окончившего школу, обязана предоставить время и транспорт для сдачи практического экзамена. Ссылки на то, что не хватает сотрудников, времени, автодромов, что автошкол много, а инспектор один, сказки для людей, не знающих свои права.

Кроме того, в том же приказе черным по белому сказано, что экзамен принимается на транспортном средстве, предоставляемом образовательным учреждением, осуществлявшим подготовку кандидата в водители. И совсем, в свете нынешней ситуации, с коммерциализацией сдачи на квалификацию, выглядит раздел I п. 13 Приказа МВД, в котором говорится об обязанности должностных лиц оказывать содействие гражданам в реализации их законных прав и интересов.

Пока же со стороны должностных лиц видятся всякого рода препятствия, и за тот год, что автошколы оказались отодвинутыми от участия в сдаче экзаменов своими кандидатами, процент сдачи с первого раза упал с 40-50% до 22-25%. Это при том, как признают сами НОУ, выпускной внутренний экзамен с первого раза сдают 40-60% слушателей.

Этому, кстати, тоже есть объяснение. Неспособность ГИБДД, в свете реформирования и сокращения, справиться с аварийностью на краевых дорогах, можно легко перекинуть на плечи тех же автошкол. Мол, плохо учат, отсюда и высокая аварийность, смертность и травматизм. Не поэтому ли среди автошкол гуляет слушок про одного высокопоставленного экзаменатора, указавшего под страхом увольнения своим районным подчиненным держать планку сдачи с первого раза не выше 30%? С такими показателями любую автошколу можно будет держать на коротком поводке.