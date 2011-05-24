Топливная карта НК «Альянс»: веские преимущества

Чтобы обеспечить устойчивую обратную связь с клиентами, «Приморнефтепродукт» продолжает проводить специальные выездные мероприятия с участием топ-менеджеров компании. На прошлой неделе подобная встреча состоялась в Уссурийске.

- Диалог с потребителями топлива, которое мы поставляем, позволяет адекватно оценивать свои позиции на рынке и определять векторы дальнейшего развития, - говорит заместитель генерального директора по коммерции ОАО «Приморнефтепродукт» Андрей ПЕРЕХОЖУК. – Поэтому мы в очередной раз собрали своих партнеров и клиентов для того, чтобы пообщаться в неформальной обстановке, обсудить новости нефтерынка, откровенно поговорить о том, как они оценивают нашу работу, какие еще продукты и услуги хотят получать на наших АЗС. Практика показывает, что такие встречи очень эффективны и одинаково полезны и нам, и потребителям топлива.

Во время официальной части клиентов познакомили с тем, что представляет собой сегодня предприятие, рассказали о наиболее востребованных продуктах и услугах. Наибольший интерес собравшихся вызвали топливные карты, с помощью которых по безналичному расчету оплачиваются заправочные материалы.

Система обслуживания клиентов на АЗС по топливным картам была введена еще в 1999 году, и число компаний, выбирающих эту форму оплаты, стабильно растет. Только за последние пять лет их число увеличилось вдвое. Во многом это объясняется тем, что функционал топливной карты становится все шире, появляются новые дополнительные услуги.

«Преимущество пластиковой карты для корпоративных клиентов состоит не только в простоте, безопасности и скорости обслуживания на АЗС, но также в возможности сокращения расходов на топливо. Карта становится для компании крайне эффективным и точным инструментом контроля, анализа и планирования затрат на содержание автопарка, - поясняет начальник отдела безналичных расчетов «Приморнефтепродукта» Анжелика БАРАНОВА. - Мы намеренно оснастили карты не магнитной полосой, которую легко повредить, а более надежной микропроцессорной технологией. Встроенный микропроцессор хранит в памяти карты информацию обо всех совершенных операциях на территории Дальнего Востока (а сегодня под маркой НК «Альянс» в регионе работают 257 АЗС). Точечный контроль и современные инструменты учета помогают не только сократить и спрогнозировать расходы на топливо, но и облегчить работу бухгалтера, который получает в электронной форме детализированный отчет по каждому случаю заправки с указанием даты, времени, места, количества, вида и цены топлива. Более того, бухгалтер или руководитель компании может, не дожидаясь электронного «акта сверки», отслеживать все движения по карте самостоятельно, через интернет-сайт».

Абсолютная прозрачность расчетов, упрощенный документооборот, безопасность использования, снижение затрат на заправочные материалы за счет возмещения НДС, детализированная отчетность по каждой операции, возможность самостоятельного контроля на сайте «Приморнефтепродукта» - все это подкупает клиентов, и, по данным за 2010 год, нашими топливными картами пользуются более 2100 компаний.

Обслуживание через терминал отличается высокой скоростью, к тому же картой можно расплачиваться не только за топливо, но и за сопутствующие услуги – автохимию, например, - или любой представленный в мини-супермаркете при АЗС товар: от масла до продуктов питания. К слову, в случае утери или кражи карты ею не сможет пользоваться посторонний: индивидуальный PIN-код и блокировка по звонку клиента обеспечивают надежную защиту.

Среди других вопросов, обсуждавшихся на встрече, были качество топлива, планы компании по дальнейшему развитию сети АЗС и их модернизации. После официальной части участники мероприятия пообщались с представителями «Приморнефтепродукта» в неформальной обстановке, а также получили приятные памятные подарки от компании. По словам Андрея Перехожука, «Приморнефтепродукт» намерен продолжать диалог с клиентами, и география подобных встреч будет расширяться.