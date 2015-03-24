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Приморский авторынок
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Во Владивостоке продавцы "японок" обрадовались чужой беде

24 Марта 2015, 18:24 | Приморье

Российский авторынок вступил в период очередного переформатирования. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», 18 марта американский концерн General Motors объявил о сворачивании продаж своих массовых моделей, выпускаемых под брендами Opel и Chevrolet, а на следующий день о "заморозке" поставок автомобилей заявил и корейский SsangYong.

Практически все опрошенные "Золотым Рогом" официальные дилерские центры выразили сочувствие приморскому представителю Opel и Chevrolet компании "Гранд Моторз", попавшей в сложную ситуацию.

"К сожалению, сегодня любой из нас может оказаться на их месте. Российский авторынок катится под откос, продажи стоят, большинство дилеров выкручиваются только за счет сервисного обслуживания. Обвал рубля сократил покупательскую способность населения в два раза, правительство поднимает налоги и усиливает административное давление на бизнес, поэтому неизвестно, кто из автопроизводителей решит последовать примеру GM. Уверенность в завтрашнем дне серьезно пошатнулась", - выразил свой взгляд на ситуацию один из приморских автодилеров, отметивший, что случившееся с "Опелем" заставляет его задуматься о существенной диверсификации своего бизнеса.

В самой компании "Гранд Моторз" руководство выражает сдержанный оптимизм, заявляя об отсутствии всяких рисков для бывших и будущих покупателей автомобилей Opel и Chevrolet в Приморском крае. Однако звучащие в бодрых пресс-релизах слова о предстоящих распродажах складских запасов автомобилей с большими скидками заставляют задуматься об обратном, поскольку в российской модели бизнеса за подобными сейлами чаще всего следует дверь офиса "на лопате".

Объявление об уходе с российского рынка массовых моделей Opel и Chevrolet не осталось незамеченным и на "Зеленом углу". Продавцы подержанных праворульных иномарок, не скрывая своего удовлетворения, заявляют о том, что подобный исход прогнозировался ими еще много лет назад.

"Альтернативы "японкам" на Дальнем Востоке все равно нет. По соотношению цена - качество японским машинам по прежнему нет равных, а все разговоры о фирменном сервисе и гарантиях, как оказалось, интересуют потребителя лишь тогда, когда он готов за них платить. Если же денег нет, как сейчас, в условиях кризиса, то на первый план выходит надежность автомобиля и доступность его обслуживания. С этим у "японок" все в полном порядке. Поэтому выжить им в рыночных условиях Приморья проще других. А "немцам" и "американцам" у нас было некомфортно и раньше, так что их уход был вполне предсказуем", - отметил в беседе с журналистом "Золотого Рога" один из продавцов популярного рынка подержанных иномарок.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: приморье  opel  ssangyong  авто  бизнес  авторынок  chevrolet  Зеленый угол  рынки 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј07:20, 25.03.2015#

    верно

  • Псевдоним07:32, 25.03.2015#

    Пиндец. Рыночные барыги оказывается ещё и офигенные маркетологи, которые много лет назад предсказали санкции и поддержку их опелем и шевролетом (т. е. дженерал моторс). Ибо поставки этих машин заморозили не из за кризиса, а в день присоединения Крыма. За исключением моделей Корвет, Тахо, и Камаро. И кстати: официальные диллеры тоже воруют хорошие магнитолы из дорогих комплектаций?

  • Cot08:57, 25.03.2015#

    А причём тут Крым и санкции, экономика России уже восьмой год катится в «задницу».

  • Псевдоним09:22, 25.03.2015#

    Да воруют. А если быть точнее. Типа нужно доплатить и вам поставят ее обратно, когда в других странах нет такого. Более того и заковрики доплатить нужно, иначе их вытащат оттуда. И все это во всех диллерских центрах по всей стране

  • 78913:00, 26.03.2015#

    псевдобол ты, а не псевдоним

  • РђРЅР°С‚РѕР»РёР№09:55, 04.04.2015#

    Два года назад купил новый фольксваген туарег новый. Отличная машина. До этого ездил на прадике. Мой туарег мне нравится больше.

  • Псевдоним12:17, 04.04.2015#

    Владею Опелем и не променяю его на подержанную японку никогда, следующий будет тоже европеец, людям не знающим ничего лучше потрепанных Марков и т. п. барахла всегда будут ненавистны "вражеские" европейцы, как нить адаптируемся к местным условиям

  • Псевдоним00:49, 05.04.2015#

    Дураг ты и не лечешься!!! Иди спи со своими немецкими машинами. Японская машина всегда будет актуальна на ДВ. А я на своем паджерике приеду. И вместе со своим паджериком посмеемся над вами. Как ты с европейцами ведешь половую жизнь. :D

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