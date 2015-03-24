Во Владивостоке продавцы "японок" обрадовались чужой беде

Российский авторынок вступил в период очередного переформатирования. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», 18 марта американский концерн General Motors объявил о сворачивании продаж своих массовых моделей, выпускаемых под брендами Opel и Chevrolet, а на следующий день о "заморозке" поставок автомобилей заявил и корейский SsangYong.

Практически все опрошенные "Золотым Рогом" официальные дилерские центры выразили сочувствие приморскому представителю Opel и Chevrolet компании "Гранд Моторз", попавшей в сложную ситуацию.

"К сожалению, сегодня любой из нас может оказаться на их месте. Российский авторынок катится под откос, продажи стоят, большинство дилеров выкручиваются только за счет сервисного обслуживания. Обвал рубля сократил покупательскую способность населения в два раза, правительство поднимает налоги и усиливает административное давление на бизнес, поэтому неизвестно, кто из автопроизводителей решит последовать примеру GM. Уверенность в завтрашнем дне серьезно пошатнулась", - выразил свой взгляд на ситуацию один из приморских автодилеров, отметивший, что случившееся с "Опелем" заставляет его задуматься о существенной диверсификации своего бизнеса.

В самой компании "Гранд Моторз" руководство выражает сдержанный оптимизм, заявляя об отсутствии всяких рисков для бывших и будущих покупателей автомобилей Opel и Chevrolet в Приморском крае. Однако звучащие в бодрых пресс-релизах слова о предстоящих распродажах складских запасов автомобилей с большими скидками заставляют задуматься об обратном, поскольку в российской модели бизнеса за подобными сейлами чаще всего следует дверь офиса "на лопате".

Объявление об уходе с российского рынка массовых моделей Opel и Chevrolet не осталось незамеченным и на "Зеленом углу". Продавцы подержанных праворульных иномарок, не скрывая своего удовлетворения, заявляют о том, что подобный исход прогнозировался ими еще много лет назад.

"Альтернативы "японкам" на Дальнем Востоке все равно нет. По соотношению цена - качество японским машинам по прежнему нет равных, а все разговоры о фирменном сервисе и гарантиях, как оказалось, интересуют потребителя лишь тогда, когда он готов за них платить. Если же денег нет, как сейчас, в условиях кризиса, то на первый план выходит надежность автомобиля и доступность его обслуживания. С этим у "японок" все в полном порядке. Поэтому выжить им в рыночных условиях Приморья проще других. А "немцам" и "американцам" у нас было некомфортно и раньше, так что их уход был вполне предсказуем", - отметил в беседе с журналистом "Золотого Рога" один из продавцов популярного рынка подержанных иномарок.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.